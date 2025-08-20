Apink鄭恩地來了！9月底雄鷹大巨蛋主場「心動」獻唱

▲鄭恩地。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹9月底將壓軸飛往臺北大巨蛋，連續四天舉行主場賽事：9月25、26日對戰樂天桃猿，27、28日對戰統一7-ELEVEN獅。「心動時刻」主題日已連續兩年在大巨蛋登場，去年賽後，Wing Stars韓籍成員安芝儇與Mingo帶來K-POP串燒舞蹈，其中包含Apink的〈Mr. Chu〉。今年「心動時刻」，台鋼雄鷹特別邀請Apink主唱鄭恩地，擔任9月27日（六）賽後表演嘉賓，歡迎熱情粉絲到場應援，一起度過甜蜜時刻。

「心動時刻」主題日將於9月26、27、28日連續三天舉行賽後表演。27日賽後，台鋼雄鷹邀請韓國女團Apink主唱鄭恩地擔任演出嘉賓。鄭恩地以卓越歌唱實力與極具感染力的嗓音著稱，能傳遞溫暖的能量，深深打動人心。不僅歌唱功力出眾，她在戲劇方面同樣表現優異，以細膩豐富的情感與扎實演技，受到廣大觀眾喜愛與讚譽。她曾參與經典《請回答1997》、《酒鬼都市女人們》、《她的日與夜》等作品，今年6月剛播畢的《24小時健身俱樂部》亦獲好評。這次鄭恩地將首次踏上台灣職棒舞台，為台鋼雄鷹大巨蛋主場帶來賽後演唱表演。

此外，「心動時刻」主題日第2天入場贈品也相當吸引人。9月27日將贈送TAKAO╱TAKAMEI造型手燈（B1內野熱區，2款隨機發送）以及TAKAO與TAKAMEI發光手圈（B1內野一般區），為賽後演唱點亮滿滿氛圍！