費城人桑切斯6局狂飆12K　近2個半月防禦率大聯盟第1

Cristopher Sánchez matches a career high with 12 strikeouts! pic.twitter.com/Ukd3Yg7p0C — MLB (@MLB) August 20, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

費城人左投桑切斯（Cristopher Sánchez）在主場展現王牌身手，今（20）日對西雅圖水手先發6局，送出追平生涯紀錄的12次三振，雖然後續牛棚失守讓他無緣勝投，但費城人最終靠著捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的關鍵全壘打，以6比4奪勝。

這場比賽是惠勒（Zack Wheeler）因血栓進入傷兵名單後，桑切斯的首次先發。過去5年惠勒都是球隊的1號王牌，如今能否在本季回歸未定，桑切斯的穩定表現已從「額外奢侈」轉為「迫切需求」。

▲桑切斯成功封鎖水手第3、5棒。（圖／達志影像／美聯社）

此役桑切斯投球穩定，雖被對手第4棒蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）單場擊出3安打，但成功封鎖前後的第3棒羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、第5棒奈勒（Josh Naylor），2人合計8打數共吞下5次三振。

桑切斯在7局提前退場，留下壘上跑者，接替的牛棚投手柯克林（Orion Kerkering）無法守成，讓原本的4比1領先一度被追平。但瑞爾穆托在8局下轟出2分砲，成為致勝關鍵。

J.T. REALMUTO TAKES MATT BRASH DEEP!!! pic.twitter.com/OeLmK76084 — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) August 20, 2025

瑞爾穆托此役3打數2安打、貢獻3分打點，自6月以來打擊率0.326，排名全大聯盟第3，僅次於運動家超級新秀克茲（Nick Kurtz）與邁阿密馬林魚的艾德華茲（Xavier Edwards）。

與瑞爾穆托相同，桑切斯在過去2個半月的表現同樣亮眼。他自6月以來的防禦率僅1.94，位居大聯盟之首，第2名則是海盜王牌斯金斯（Paul Skenes）的2.17。