李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

記者王真魚／綜合報導

隨著大聯盟9月名單擴編倒數，底特律老虎隊在內野新秀調度上的討論備受關注，台灣好手李灝宇也被點名是潛在候選之一。美媒指出，李灝宇與姜格（Jace Jung）、安德森（Max Anderson）三人正在競爭，未來兩周將成為關鍵觀察期。

李灝宇：右打優勢助攻 9月升 MLB 機會

《底特律新聞》前記者赫寧（Lynn Henning）撰文分析老虎隊三名新秀的共同點是主要守二、三壘，但各自特色不同。李灝宇今年在3A出賽99場，繳出.232/.339/.402的打擊數據，累積12支全壘打。

雖然近期打擊率略顯下滑，但總教練阿瓦瑞茲（Gabe Alvarez）強調，他擊球品質依舊出色，只是運氣不佳，打出的強勁球未能轉化為安打，BABIP（打進場內球安打率）僅.280，「這只是賽季過程的一部分，很快會有球落地形成安打。」

李灝宇的優勢在於他是右打者，若老虎大聯盟陣容在9月面對左投偏多，他有機會因戰術需求而被召喚。外媒直言，「這可能是他叩關大聯盟的最佳時機。」

姜格：大聯盟經驗加持 揮棒調整見成效

相比之下，三人之中，姜格是唯一有過大聯盟經驗的球員。今年五月，他被下放至3A，帶著「手要放低、揮棒更直接」的調整任務。雖然這類改動在賽季中不易見效，但近期已有成果：過去22場比賽繳出.247/.343/.447，OPS.790，敲出3 支全壘打、8支二壘安打。三振率從整季的26.8%下降至23.5%，保送率則維持穩定的 16.6%。

阿瓦瑞茲讚許道，「他對新的揮棒越來越熟悉，能處理各種球路，而且不論左投、右投，他都能擊出安打。」

安德森：新秀強勢起跑 打擊火力驚艷

23歲的安德森則是在兩年前以選秀第45順位加入老虎，本月才升上3A。他一登場就展現火燙手感，5場比賽中22打數8安打，包含2支全壘打，沒有保送、僅2次三振，OPS高達1.091。

阿瓦瑞茲分析，「他本來就是幾乎不錯過球的打者。這裡的投手控球更好，反而讓他能更專注擊球。他已經是能把球打向全場的好打者，隨著成熟，他會逐漸找到更多長打的方式。」 在守備方面，阿瓦瑞茲也給予肯定，「他在三壘表現很好，不怕挑戰，有內野直覺，手感佳，傳球也很精準。」

守備評估：三人各有長短

在防守上，李灝宇、姜格、安德森三人臂力皆被認為足以勝任三壘，面對擊向正面的球表現穩健，但守備範圍並非優勢。三人普遍在反手處理球較佳，而正手移動的表現相對弱一些。

大局思維：不只9月，更是2026佈局

外媒強調，9月是否有人被叫上大聯盟之外，真正的關鍵在於2025年之後的長期藍圖。老虎隊另一位年輕內野手基斯（Colt Keith）也在計畫之內，屆時內野左右兩側的配置將更加擁擠。

隨著2026年逼近，球團勢必面臨更大的名單壓力與人員調度問題，「今年休賽季，很可能有人會被交易。」換句話說，李灝宇與姜格、安德森的未來，不僅關乎9月能否叩關大聯盟，更涉及老虎隊長遠的陣容拼圖。