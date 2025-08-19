新洋投取代霸鉧德？古久保健二：請大家自行想像





▲樂天主帥古久保健二。（圖／記者胡冠辰攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今宣布簽下新洋投巴拉賈（Caleb Baragar，暫譯）簽約，預料在二軍的洋投霸鉧德可能遭到註銷，對此總教練古久保健二僅表示，「這方面就有大家自己去想像，當然後續會發生什麼事，也很難說。」

桃猿簽下新洋將之後，勢必得註銷一名原有洋投。目前僅剩兩名洋投魔神樂與威能帝在一軍，霸鉧德則於8月2日下放，依規定須滿15天才能重返一軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於註銷的選擇，古久保直言還是要看成績，要在2周內做出取捨確實比較倉促，「這方面就由球團與教練團討論，決定最好的方式。」

這段期間，波賽樂表現相當穩定，古久保直言，目前他的表現這麼好，要調動並沒有必要。不過他也說，當時把霸鉧德下放二軍，是因為捕手張閔勛身體不適，必須緊急調上一名捕手，才做出人力調整的選擇。

不過目前波賽樂狀況穩定，霸鉧德可能難有期末考的機會，被問到「領機票」的機率是否較高？古久保僅說，「請大家自行想像，當然後續會發生一些什麼也不知道。」

巴拉賈身高190公分，左投左打，出身於美國職棒舊金山巨人隊體系，並曾於2020年至2021年間登上美國職棒大聯盟（MLB），共出賽49場，繳出優異的7勝2敗、防禦率2.78的亮眼成績。 近年來，巴拉賈活躍於美國3A與墨西哥聯盟。

古久保觀察，看起來是控球不錯的投手，球種也相當豐富，期待他的加入能帶給團隊新的刺激。