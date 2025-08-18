▲大谷敲安、貝茲8下轟超前砲！ 道奇5比4獲勝三連戰橫掃教士。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇18日在主場5比4擊敗聖地牙哥教士，完成系列賽3連戰橫掃，在國聯西區龍頭攻防戰中豪取全勝，將與教士的勝差擴大至2場；大谷翔平此戰擔任先發第一棒、指定打擊，4打數敲出1安打，貝茲（Mookie Betts）則在8局下半轟出超前全壘打，攜手領軍獲勝。

1局下半大谷翔平在2好2壞球數時擊出右前安打，連續2場敲安，隨後貝茲保送上壘後，弗里曼（Freddie Freeman）轟出中外野方向3分砲，緊接著帕吉斯（Andy Pages）再補上左外野陽春砲，道奇單局猛灌4分；教士先發達比修有雖在之後逐漸穩定，但仍在4局用掉82球退場，最終投4局，被敲3安打、送出5三振，失4分，無關勝敗。

Homer No. 20 for Andy! pic.twitter.com/i4DVkBdTYs — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 17, 2025

道奇先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投5局被敲6安打、送出8三振、失2分的表現；教士靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr）、勞瑞安諾（Ramon Laureano）、歐赫恩（RyanO’Hearn）的火力逐步追分，並在8局上半靠伊格列夏斯（Jose Iglesias）滾地球送回分數，追成4比4平手。

但8局下半道奇展現韌性，貝茲面對教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）時，逮中直球將球轟進左外野看台，擊出價值千金的第13號超前陽春砲，成為比賽轉捩點。

A sweep ending to the series! pic.twitter.com/T2BQnMOmxR — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 17, 2025

9局上半，道奇左投維西亞（Alex Vesia）續投，投出氣勢壓制，最後讓馬查多（Manny Machado）揮空三振結束比賽；道奇最終5比4獲勝，成功在主場橫掃宿敵教士，拿下關鍵三連勝。