味全龍4洋投底定！　下週要跟康龍分道揚鑣

記者胡冠辰／天母報導

味全龍總教練葉君璋今（17日）賽前受訪中更新黃暐傑的狀態與洋投陣容的去留；4洋將部份將保留一軍現有的鋼龍、艾璞樂、龍聖加上二軍的鑀龍，而近期找來的康龍將在下周離開。

黃暐傑部份，葉君璋透露他仍會在二軍繼續出賽，預計需要再兩週時間來調整身體狀況。

葉君璋接著表示，黃暐傑的投球速度已經回升至148公里，這是正向的指標；「穩定性」將是接下來最重要的關鍵，葉君璋強調，黃暐傑需要兩到三次的比賽來確保身體狀況穩定，這樣才能在未來的比賽中更好的應對壓力，黃暐傑上來後預計會從牛棚出發。

洋將方面，味全龍本季除了「本土洋將」伍鐸外，還有鋼龍、艾璞樂、龍聖三位先發，目前配置以此為主，葉君璋提及：「三先發比較好安排，所以就以此為主，牛棚如果沒特別狀況的話就不需要鑀龍。」

眼看831洋將登錄大限在即，葉君璋也透露，今日球隊有開會決議，二軍的康龍應該會在下周離開，荷雷拉則是在合約中有條款，831前若未上一軍可讓他自由決定是否離開。

「應該會讓近期找來的康龍離開，那時候龍聖上一場投之前就想說如果投的還可以，就以龍聖為主，結果那一場他表現還不錯，康龍就先不要。」葉總最後說。