陳子豪初味全MVP舞台坦言有點晚了　葉總讚伍鐸好投、談牛棚瑕疵

▲陳子豪。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍16日主場迎戰樂天桃猿，伍鐸先發繳出好表現，對上速球連發的威能帝確實不容易。陳子豪則在轉隊後首度獲選單場MVP，與林智勝一起嗨跳《Sorry, Sorry》。

伍鐸前3局都演出三上三下，全場主投5.2局，被敲5支安打，送出2次保送、1次三振，失2分。陳禹勳接替0.1局化解危機。葉總表示：「他還是很穩定，雖然球速有些下降，但球的位置與位移都不錯。第6局受到守備影響，投球數稍微多了一點，但整場比賽都掌握得很好。」

牛棚表現也不錯，儘管球員身體疲勞，仍能按照自身狀況去投。不過8局上林子昱登板時出現小插曲：在保送林智平後，對林泓育的打席中三振，卻引發桃猿總教練古久保健二上場抗議。葉總透露：「子昱有點過度在意一壘跑者，反而影響比賽內容。」至於對方總教練的抗議時間，葉總認為：「通常裁判會先喊，但他沒喊，也很難認定是否超時。」

味全龍近況逐漸回穩，除了13日突破僵局制的延長賽外，已經連續3場在前9局都沒得分，此戰終於擺脫「得分荒」。葉總說：「有些打者打得很紮實。其實各隊投手，不論先發或後援，實力都很強，要得分並不容易。」

陳子豪轉隊後首度在主場拿下MVP，還笑說自己舞步不太熟，是林智勝慫恿他跳《Sorry, Sorry》，「沒關係啦！謝謝他！」他坦言：「雖然8月才拿到有點晚，原本希望像（朱）育賢一樣早點拿MVP，但至少現在也算實現了。」

談到自身狀況，陳子豪表示：「現在沒有太大壓力，手感也慢慢回來。代打時不用想太多，通常只有3到5顆球的機會，就鎖定好位置，全力揮棒，能不能打到就看老天。」

賽前葉總才提到，他前一場擺短棒後下達打帶跑戰術。陳子豪進一步解釋：「因為看到他們守備佈陣，智平守到快接近游擊區，那種情況不點對不起自己。但對方連續投了兩顆內角球，點起來不好處理。」