一天3位爸爸報喜！李凱威喜迎二寶湊「好」字　兄妹未來當同學

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍內野手李凱威在8月12日喜迎第二個孩子誕生，他透露，原本計劃讓寶寶自然出生，但考量接下來的賽程可能無法全程陪伴太太，且孕期已滿38週，最終決定安排催生，「不想缺席老婆生產的時刻。」

李凱威笑說，太太在生產前幾天就有預感二寶即將報到，一度以為會在父親節或七夕出生，結果選在8月12日降臨。巧合的是，同一天隊友林辰勳也迎來第三胎，「念庭（台鋼雄鷹吳念庭）也是那一天！」不過吳念庭直到8月13日比賽後才在社群宣布喜訊，連李凱威都說：「完全沒聽說，真的很驚喜！」

對於二寶的到來，李凱威直言並不算意外，「一直都有想再生，但原本是打算婚禮辦完再計畫，沒想到這麼快就來了。」目前大寶現在才11個月，他笑說，兄妹倆未來會同屆上學，算另類的「龍鳳胎」，到時可以一起接送。

日前父親節「最佳女婿」票選中，李凱威獲多位隊友點名，他謙稱：「沒有啦，我是怕老婆啦！」不過談到家庭，他語氣確實溫柔許多，「小孩真的帶給我很大轉變，表現不好回家也不會低氣壓太久，看到小朋友就會忘記不愉快，所有事情都會先想到他們。」

回到場上，李凱威認為今年在選球方面依舊維持不錯水準，但希望能提升長打率，「雖然長打可遇不可求，但還是想突破，至少要比去年好，也不是一次爆發性進步，那反而可能會破壞動作，還是要保有原本好的選球能力。」

關鍵字： 味全龍李凱威家庭中職

