李思詩連2天開轟！中華女壘兩分砲擊退荷蘭　挺進世運會4強

▲成都世運會，中華女壘挺進4強，捕手李思詩敲兩分砲。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

中華女壘代表隊15日在分組賽最後一場面對荷蘭，靠著李思詩的兩分砲幫助下，最終2：0擊敗對手挺進4強。中華隊4強將面對B組龍頭，預賽3戰全勝的加拿大。



賽前中華隊與荷蘭於A組同為1勝1敗，美國2勝確定進4強，15日對中華隊必須贏荷蘭才能晉級。李思詩繼前一天對中國開轟後，此役1局下於壘上有人且球數領先下，掃出2分打點全壘打。



前一天對中國完投的柯夏愛，本場再度先發，於3局上退場，由杜雅婷接替。杜雅婷之後雖一度面臨得點圈危機，但都適時解危，一路壓制荷蘭到第7局，荷蘭全場僅4支安打。

▲成都世運會，中華女壘挺進4強，先發投手柯夏愛。（圖／中華奧會提供）



「教練有跟我說隨時準備，有狀況就會換我！」杜雅婷表示，其實自己頗緊張，但不斷深呼吸，穩住自己節奏，讓頭腦清晰一點再出手。



李思詩表示，1局下的兩分砲，當下擊到球時，就感覺球會飛出去。其實荷蘭投手的球，大家都跟得到，只是擊球點的掌握需要再注意。



對於晉級4強，李思詩指出：「用昨天跟今天的表現，去挑戰明天的比賽， 然後用愉快的心情與放鬆的心情做好準備！」