運動雲

>

李思詩連2天開轟！中華女壘兩分砲擊退荷蘭　挺進世運會4強

▲▼成都世運會，中華女壘挺進4強，投手柯夏愛、捕手李思詩敲兩分砲。（圖／中華奧會提供）

▲成都世運會，中華女壘挺進4強，捕手李思詩敲兩分砲。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

中華女壘代表隊15日在分組賽最後一場面對荷蘭，靠著李思詩的兩分砲幫助下，最終2：0擊敗對手挺進4強。中華隊4強將面對B組龍頭，預賽3戰全勝的加拿大。

賽前中華隊與荷蘭於A組同為1勝1敗，美國2勝確定進4強，15日對中華隊必須贏荷蘭才能晉級。李思詩繼前一天對中國開轟後，此役1局下於壘上有人且球數領先下，掃出2分打點全壘打。

前一天對中國完投的柯夏愛，本場再度先發，於3局上退場，由杜雅婷接替。杜雅婷之後雖一度面臨得點圈危機，但都適時解危，一路壓制荷蘭到第7局，荷蘭全場僅4支安打。

▲▼成都世運會，中華女壘挺進4強，投手柯夏愛、捕手李思詩敲兩分砲。（圖／中華奧會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲成都世運會，中華女壘挺進4強，先發投手柯夏愛。（圖／中華奧會提供）

「教練有跟我說隨時準備，有狀況就會換我！」杜雅婷表示，其實自己頗緊張，但不斷深呼吸，穩住自己節奏，讓頭腦清晰一點再出手。

李思詩表示，1局下的兩分砲，當下擊到球時，就感覺球會飛出去。其實荷蘭投手的球，大家都跟得到，只是擊球點的掌握需要再注意。

對於晉級4強，李思詩指出：「用昨天跟今天的表現，去挑戰明天的比賽， 然後用愉快的心情與放鬆的心情做好準備！」

關鍵字： 成都世運會女壘

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

菅野智之達成單季10勝！締日本史上第10人壯舉

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門新聞

少棒林晉擇130公里火球驚豔威廉波特！登外媒引熱議：洋基簽嗎？

羅伯斯認為大谷能投完5局　「沒料到」道奇敗掉與教士9場勝差

大谷翔平MVP穩了？美媒直指優勢擴大：沒人能追上

大谷翔平首談夏威夷豪宅爭議　美律師、主流媒體都為他發聲

好笑嗎？發嘲諷中華男籃迷因圖惹眾怒　FIBA發聲明稱「只是幽默」

生涯19年都止痛藥成癮　歐尼爾不理醫生勸告：他說1顆我吃3顆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台12歲小將130火球＋開轟震驚外媒　

2敗掉9場勝差　羅伯斯：完全沒料到

3大谷翔平MVP穩了？美媒：根本沒對手

4大谷首談豪宅爭議　外媒律師替他說法

5發嘲諷中華男籃迷因　FIBA：只是幽默

最新新聞

1趙祖政遭推擠錯失獎牌落淚　推人的摘金

2林智勝想聽張惠妹唱這首：我不會哭

3悍將張進德挑戰一壘守備

4費城打線無串連　浪費盧薩多優質先發

5申皓瑋因傷暫下二軍觀察

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366