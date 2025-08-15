千賀滉大挨轟5.2局失2分！復出後6戰未勝　大都會遭逆轉

▲千賀滉大復出後6戰未勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會右投千賀滉大今（15）日先發對戰亞特蘭大勇士，主投5.2局失2分，雖多度化解危機，但最終無緣奪下復出首勝、本季第8勝。大都會在比賽後段被逆轉，終場以3比4落敗，苦吞2連敗。

千賀前3局雖每局都被敲安打，但皆力保不失；大都會於3局下先馳得點，但下個半局千賀96英里直球遭阿爾比斯（Ozzie Albies）咬中，陽春彈轟出右外野大牆，千賀表情浮現苦笑，面露不甘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ozzie Albies' 10th blast of the year ties it up in Queens pic.twitter.com/wKu1m1R7eH — MLB (@MLB) August 15, 2025

進入6局時，比數仍為1比1，千賀先保送歐森（Matt Olson），雖然之後連續拿下2個出局數，但被哈里斯（Michael Harris II）敲出安打形成一、三壘危機，千賀退場，交棒給羅傑斯（Tyler Rogers），卻被阿爾比斯再補安打，導致千賀責失第2分。最終千賀用94球完成5.2局，被敲5安、失2分，送出7次三振。

大都會打線在6局下由阿隆索（Pete Alonso）適時安打帶動攻勢，單局攻下2分反超，不過8局上第3任投手海爾斯利（Ryan Helsley）遭哈里斯、阿爾比斯連續敲安失分，讓勇士以4比3反超，比賽就此定調。

MICHAEL HARRIS II FOR THE TIE pic.twitter.com/OjvtQuibHw — Kevin Keneely (@KevinKeneely1) August 15, 2025

Have a night Ozzie Albies!



His 3rd RBI of the game gives the @Braves the lead in the 8th pic.twitter.com/jrqGgZDNkr — MLB (@MLB) August 15, 2025

千賀本季6月因右大腿後側傷勢休養近1個月，7月初對堪薩斯市皇家復出至今先發6場未嘗勝績，戰績停留在7勝6敗。