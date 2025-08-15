佐佐木朗希「新球種」有好效果　大谷翔平、山本由伸：快投啊

▲佐佐木朗希3A復出使用新球種。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

佐佐木朗希今（15）日在3A迎來97天以來首場實戰登板，先發對戰洛磯3A，投至3局上無人出局退場，最終完成2又0/3局，被敲6支安打、失3分，最快球速達95.7英里，賽後他也自省本場的投球內容，並透露與前輩大谷翔平、山本由伸的對話。

首局佐佐木以四壞保送首名打者後被盜壘成功，隨即遭第2棒擊出安打失分，僅用7球就陷入落後，2出局後又被擊出安打再失1分。第2局佐佐木仍被敲安，但順利守成無失分；第3局一上來，佐佐木連挨2安退場，接替投手連續送出2次保送，壘上跑者被擠回本壘得分，也讓佐佐木的責失增至3分。

賽後佐佐木表示，「首先能不帶著不安完成投球感到很高興，不過還有很多課題，下次希望能帶著改進。」他坦言首局進入比賽時「有些鬆散，力量感比較低」，直到第2局才提升力度，球速因此增加約2英里，「一開始太溫和是需要檢討的地方。」

此外他也透露，此役有試投3到4顆新訓練的二縫線速球，「有讓打者出現不舒服的反應，也造成了幾次被迫擊成滾地球，這方面是好的收穫。」

被問到是否收到隊友建議時，佐佐木笑說，大谷翔平、山本由伸2位同樣經歷傷病復健的前輩，並未特別叮囑「別急」，反而會半開玩笑地說，「快點去投啊！」