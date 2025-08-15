勇士右投史蒂芬斯將轉戰中職傳獅鎖定 蘇泰安：第5號洋投細節待定



▲ 亞特蘭大勇士隊宣布釋出31歲右投史蒂芬斯（Jackson Stephens），讓他轉戰中華職棒，據了解，他是統一獅鎖定的名單之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

亞特蘭大勇士隊宣布釋出31歲右投史蒂芬斯（Jackson Stephens），讓他轉戰中華職棒，據了解，他是統一獅鎖定的名單之一。針對第5號洋投人選，領隊蘇泰安表示，尚在做最後細節確認。

釋出史蒂芬斯之後，同時，勇士與右投皮拉爾（Anderson Pilar）簽下小聯盟合約，分派至3A。 史蒂芬斯於去年休賽季與勇士簽下小聯盟合約，本季在3A先發、中繼兩頭跑，表現穩定，累積49局（4場先發、18場中繼），防禦率2.57，三振率22.2%、保送率7.9%、滾地球率41.5%。

根據外媒推測，史蒂芬斯可能啟動合約的跳脫條款，或直接獲得釋出，最終選擇加盟中職。史蒂芬斯曾在大聯盟累積132又1/3局，防禦率4.15，三振率19.4%、保送率9%、滾地球率40.4%。

有眼尖的球迷發現，史蒂恩斯個人社群追蹤了統一獅。蘇泰安證實確實在雷達範圍中，「是多位人選中的主要球員。」不過對於第5號最後人選，「尚在做最後的細節確認，所以仍要等等。」