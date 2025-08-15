湖人新賽季先發陣容曝　NBA某高層：變得更強有望闖西區決賽

運動雲

▲湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／路透）

▲湖人天王詹姆斯年過40，狀態依舊驚人。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人上季取得西區第3種子，卻在季後賽首輪就遭淘汰，今夏進行多筆補強，《Lakers Daily》披露新賽季可能的先發陣容，由新門面唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）、八村壘，搭配新加盟的狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）。一位NBA高層看好這套陣容，直言湖人有實力闖進西區冠軍賽。

湖人上季在雙核心詹姆斯、唐西奇帶領下，以50勝32敗取得西區第3種子，首輪季後賽面對灰狼還擁有主場優勢，卻以1勝比4敗遭淘汰，禁區劣勢在遇上4屆年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）、里德（Naz Reid）與藍道（Julius Randle）時被徹底放大，補強內線成為休賽季首要目標。

▲湖人今與艾頓（Deandre Ayton）簽約完成。（圖／取自湖人官網）

▲艾頓加盟湖人，解決了禁區高度與護框問題。（圖／取自湖人官網）

總管佩林卡（Rob Pelinka）趁狀元中鋒艾頓與拓荒者買斷後，由唐西奇親自招募這位前太陽當家長人加盟，簽下兩年1620萬美元合約，唐西奇還成功說服前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）入隊；洛城在失去側翼大將芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）後，也隨即補上年輕前場球員拉拉維亞（Jake LaRavia）。

湖人休賽季的補強已大致完成，一位NBA高層接受《Lakers Daily》訪問時直言，他認為湖人「變得更強」，下季有機會闖進西區決賽。

▲湖人唐西奇上半場狂轟22分，率隊前兩節壓制灰狼。（圖／路透）

▲唐西奇成為湖人的新門面。（圖／路透）

「他們上賽季是第3種子，而且是在沒有先發等級中鋒的情況下做到的。」這位高層說，「補進艾頓和史馬特後，球隊絕對變強。我可以想像他們打進分區決賽。你永遠不能低估詹姆斯，我不管他幾歲，他的進攻依舊驚人。而且大家都在談論唐西奇瘦身後的好狀態，他下季可能會非常渴望贏得總冠軍。」

根據消息來源，湖人下季預計的先發5人與替補陣容如下：

先發陣容：唐西奇、里夫斯、詹姆斯、八村壘、艾頓

第二陣容：文森（Gabe Vincent）、史馬特、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、拉拉維亞、海斯（Jaxson Hayes）

關鍵字： 籃球NBA湖人唐西奇詹姆斯八村壘艾頓史馬特

