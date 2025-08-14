競速滑輪世運會單日進帳3面獎牌！趙祖政、劉懿萱場地賽雙雙摘銀

▲台灣競速滑輪好手趙祖政在世運會場地賽5000公尺積分賽摘銀。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣競速滑輪好手趙祖政今（14）日在成都世運會男子場地賽5000公尺積分賽奪下銀牌，經過公路1萬5000公尺淘汰賽第6名的調整，他的狀態明顯回溫，全程緊咬領先集團，把握時機多次發動攻勢，在戰術與速度的較量中搶下關鍵積分，最終以16分的成績站上頒獎台，隨後登場的劉懿萱也在女500公尺+D決賽鍍銀。

這場積分賽融合戰術運用與爆發力比拚，亞運金牌好手趙祖政起步後穩定跟進領先群，成功搶下積分，雖然最終與金牌擦肩而過，但他展現出極佳的耐力與衝刺能力，收下個人本屆賽會的第1面獎牌。

▲▼台灣競速滑輪好手趙祖政在世運會場地賽5000公尺積分賽摘銀。（圖／中華奧會提供）

趙祖政昨日在男子公路1萬5000公尺淘汰賽前半程保持在前3名，甚至在剩下10圈時率先通過終點，但在最後2500公尺體力下滑，最終以第6名作收。經過調整，他在場地賽找回節奏，信心明顯回升，也為接下來的賽事奠定良好基礎。

▲▼台灣競速滑輪好手劉懿萱。（圖／中華奧會提供）

隨後換劉懿萱在女500公尺+D決賽登場，她繳出44.251秒奪下銀牌，僅比摘金的比利時選手范豪特（Fran Vanhoutte）慢0.02秒，加上郭立陽上午在男子200公尺追逐賽決賽飆出17.305秒收獲銀牌，中華競速滑輪代表隊單日替我國進帳3銀。

截至目前，中華隊在本屆賽會累積1金、4銀、4銅，持續向更高的獎牌數邁進。