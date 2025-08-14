中山國中奪LLB次青少棒世界冠軍！東園國小15日接力出擊

▲中山國中隊史第四次奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）



記者王真魚／綜合報導

臺中市中山國中11日在世界少棒聯盟(LLB)次青少棒組( Junior Division) 冠軍戰以8：1擊敗美南區代表隊獲得冠軍，這是中山國中隊史的第四座冠軍，也是臺灣在疫情後連續第四座冠軍，緊接代表臺灣參加少棒組 (Major Division)的臺北市東園國小將於臺北時間15日上午05:00出戰墨西哥，臺灣將可收看到轉播，台灣世界少棒聯盟表示，希望國人能透過轉播為在威廉波特出征的小將加油，一起重溫70、80年代熬夜看球的熱情。

臺中市中山國中過往在2014、2015年連霸此賽事，疫情後22年第三度奪冠，本次為第四次獲得冠軍。自四月份國內選拔賽萬士益冷氣盃起，六月底亞太暨中東區資格賽，到八月份世界決賽教練團成功整合團隊，一路過關斬將、連勝不斷，最終獲得世界冠軍。

台灣世界少棒聯盟也在第一時間表示祝賀，理事長黃英華表示：感謝教練團及選手的努力，再度讓臺灣在次青少棒(Junior Division)的層級能夠衛冕成功，這段期間包含學校師長、家長也辛苦付出，才能讓團隊後勤無虞、選手全力拚戰；此外也要感謝國內兩個選拔賽的贊助商，包含青少棒冠名的萬士益冷氣、少棒冠名的中華電信，因為有贊助商的支持協會才能持續舉辦賽事，讓更多的臺灣選手在世界舞台上發光發熱。

緊接著臺北時間15日上午5:00少棒組的臺北市東園國小即將出賽，面對墨西哥代表隊，臺灣的觀眾將可以透過電視或是網路收看到實況轉播，包含愛爾達體育4台、公共電視、緯來體育台YouTube頻道、getwin_sport YouTube及Twitch頻道、公視+OTT…等，一起重溫過往半夜起床看球，為小選手加油場景。詳細相關賽事相關資訊，請關注台灣世界少棒聯盟粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaiwanLittleLeagueBaseball)。

