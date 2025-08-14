▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖以下同／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

職棒球迷與毛孩有福了！全台首座結合職業棒球與寵物友善設施的「遠東商銀寵物樂園」即將在樂天桃園棒球場盛大啟用，8月16日起開放預售。

樂天桃猿攜手桃園市政府動物保護處及冠名贊助單位遠東商銀，共同打造創新觀賽空間，也獲得台灣最大寵物新創品牌汪喵星球的全力支持，提供專區各式友善物資與專屬好禮，讓飼主與毛孩一同進場觀賽、共享熱血時光。

樂天桃猿致力於打造多元觀賽體驗，自2023年與遠東商銀連續三年合作「愛PET趴」，今年更攜手打造「遠東商銀寵物樂園」，完整飼主與寵物的快樂時光。希望藉由全新寵物觀賽友善設施，誠摯邀請所有「10號隊友」攜毛小孩進場，為球場注入更多溫馨與歡樂。

「遠東商銀寵物樂園」三大亮點區域： 2F看台區：配置長椅與毛孩專屬休息小屋，讓主人安心觀賽、毛孩舒適陪伴。 1F室內區：設有遮蔽設計、人工草皮與桌椅，是比賽間歇的放鬆好去處。 1F毛孩跑跳區：圍欄設計確保安全，並設有棒球、球棒造型設施，讓狗狗盡情奔跑玩耍。

此外，購買此區門票將可獲得由汪喵星球所贈送價值超過 500 元的「汪喵星球大禮包」，為每組入場的毛孩家庭增添貼心驚喜。

售票資訊如下：

開賣時間：2025年8月16日（六）中午12:00

購票通路：ibon售票系統

票價：

‧平日場次：每張新台幣350元

‧假日場次：每張新台幣500元

票券規範：每張門票限「一人＋一隻毛孩」入場。

若一人攜帶兩隻毛孩，或兩人共帶一隻毛孩，皆須購買兩張門票。

入場規範：限攜帶犬類入場 開放場次： 8月：22日～24日 9月：16日、18日、19日、27日、28日

樂天桃猿誠摯邀請飼主們攜帶毛孩共襄盛舉，留下最難忘的球場回憶。更多詳情與注意事項，請參閱ibon售票系統。