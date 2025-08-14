運動雲

>

全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣

▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖以下同／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

職棒球迷與毛孩有福了！全台首座結合職業棒球與寵物友善設施的「遠東商銀寵物樂園」即將在樂天桃園棒球場盛大啟用，8月16日起開放預售。

樂天桃猿攜手桃園市政府動物保護處及冠名贊助單位遠東商銀，共同打造創新觀賽空間，也獲得台灣最大寵物新創品牌汪喵星球的全力支持，提供專區各式友善物資與專屬好禮，讓飼主與毛孩一同進場觀賽、共享熱血時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿致力於打造多元觀賽體驗，自2023年與遠東商銀連續三年合作「愛PET趴」，今年更攜手打造「遠東商銀寵物樂園」，完整飼主與寵物的快樂時光。希望藉由全新寵物觀賽友善設施，誠摯邀請所有「10號隊友」攜毛小孩進場，為球場注入更多溫馨與歡樂。

「遠東商銀寵物樂園」三大亮點區域： 2F看台區：配置長椅與毛孩專屬休息小屋，讓主人安心觀賽、毛孩舒適陪伴。 1F室內區：設有遮蔽設計、人工草皮與桌椅，是比賽間歇的放鬆好去處。 1F毛孩跑跳區：圍欄設計確保安全，並設有棒球、球棒造型設施，讓狗狗盡情奔跑玩耍。

此外，購買此區門票將可獲得由汪喵星球所贈送價值超過 500 元的「汪喵星球大禮包」，為每組入場的毛孩家庭增添貼心驚喜。

售票資訊如下：

開賣時間：2025年8月16日（六）中午12:00

購票通路：ibon售票系統

票價：

‧平日場次：每張新台幣350元

‧假日場次：每張新台幣500元

票券規範：每張門票限「一人＋一隻毛孩」入場。

若一人攜帶兩隻毛孩，或兩人共帶一隻毛孩，皆須購買兩張門票。

入場規範：限攜帶犬類入場 開放場次： 8月：22日～24日 9月：16日、18日、19日、27日、28日

樂天桃猿誠摯邀請飼主們攜帶毛孩共襄盛舉，留下最難忘的球場回憶。更多詳情與注意事項，請參閱ibon售票系統。

▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖／樂天桃猿提供）

▲ 全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣。（圖／樂天桃猿提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

熱門新聞

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

2投手大谷三壘安！125年首見紀錄誕生

3中華男籃花光21分領先　無緣亞洲盃4強

4中華隊錯失4強還遭官方嘲諷　籃協回應

5古久保盼引進Trackman　聯盟曝有補助

最新新聞

1艾卡拉茲辛辛那提直落二晉級八強

2洋基主將葛斯密特右膝輕微扭傷

3大谷翔平雙K神鱒「用最好的球」

4大谷術後新高80球　5局登板不疲勞

5台北戰神延攬206公分全能戰將

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366