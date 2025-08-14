河智媛在台灣首跳正宗版《疾風街道》！大巨蛋驚喜「手機人海」

▲ 河智媛在台甜笑跳《疾風街道》， 禹洙漢偷偷曝光賽後小確幸 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿在大巨蛋喜迎二連勝，場邊的樂天女孩們也以滿滿熱情點燃全場氣氛。韓籍成員河智媛更在第五局上半，首度在台灣SOLO演出超人氣應援曲《疾風街道》，甜美笑容搭配充滿爆發力的舞蹈，瞬間掀起手機海，畫面震撼無比。不少粉絲驚呼：「上一次全場舉手機應該是李多慧，好久沒這麼熱烈了！」、「樂天終於知道粉絲愛看什麼了！」

這支舞蹈是河智媛在韓華鷹應援時的經典曲目，這回首度於台灣登場，音樂一響，觀眾席驚喜聲四起。河智媛笑說：「有聽說今天比賽可能會跳，但沒確定，音樂播出的時候我也嚇了一跳。」獨自站在台上跳舞，她用力甩頭時髮圈意外掉落，甚至一度踩到，但立刻無縫接回動作，專業度滿分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到台韓表演差異，河智媛表示兩地的熱情不相上下，不同的是韓國會在應援時播放這首歌，而台灣則安排在演出舞台呈現。她甜笑說：「是我迄今為止反響最好的演出，所以覺得要更加努力了！」

▲ 禹洙漢偷偷曝光賽後小確幸 。（圖／樂天桃猿提供）

賽後，她與禹洙漢、禹菡、舞蹈副總監曉帆在場中央再度合跳《疾風街道》，讓全場觀眾一次看過癮。禹洙漢回憶，兩年前首次在台灣與韓華鷹團長洪昌華跳這首歌時反應超好，「這次來，發現很多樂天女孩已經會這首舞，真的很神奇。」她感謝女孩們賽前不斷練習，「時隔兩年再次在台灣跳疾風歌謠，看到粉絲紛紛拿手機錄影，希望大家都盡情享受！」

禹洙漢還分享，來台期間的「小確幸」就是下班後逛便利商店，「洗漱後喝冰涼啤酒配便利店美食，是無法戒掉的味道。」她笑說雖然每次都告訴自己不要喝啤酒，但大熱天在賽場揮汗後實在難以抗拒，「這次在大巨蛋見證樂天二連勝，真的非常開心！」

《疾風街道》是韓國歌手柳政錫的歌曲在日本動畫「筋肉人二世」的韓版動畫所唱的動畫歌曲，因為歌詞振奮又朗朗上口，後來逐漸才被用在運動比賽的加油之中。現在已經可以算是韓國運動比賽的應援經典曲，很多啦啦隊都會跳，深受球迷喜愛。

▲ 賽後，她與禹洙漢、禹菡、舞蹈副總監曉帆在場中央再度合跳《疾風街道》，讓全場觀眾一次看過癮 。（圖／樂天桃猿提供）