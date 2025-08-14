運動雲

WBC經典對決重現！大谷相隔876天後再度三振楚奧特　兩人都笑了

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平，14日作客天使球場，以「第一棒、投手兼指定打擊」身分迎戰老東家洛杉磯天使；這是他自2023世界棒球經典賽決賽以來，睽違876天再度與昔日隊友、天使主砲楚奧特（Mike Trout）正面對決，1局下半兩出局時，大谷連續五顆直球後，以內角滑球讓楚奧特三振出局，全場掀起熱烈歡呼。

1局上半，打者大谷在首打席鎖定天使先發漢瑞克斯（Kyle Hendricks）的變速球拉向右外野形成三壘安打，將個人安打場次延長至12場，同時締造生涯最長的8場連續長打紀錄；隨後貝茲（Mookie Betts）擊出安打送回大谷，接著史密斯（Will Smith）補上一發2分砲，道奇首局便取得3比0領先。

1局下半，大谷先後解決內托（Zach Neto）與沙努爾（Nolan Schanuel），接著對決楚奧特時雙方露出微笑，但場上較勁毫不手軟；滿球數後大谷以139公里（約87英哩）的滑球凍結楚奧特，完成復出後首次與老隊友的正面交鋒。

2局上半，大谷被天使4棒瓦德（Taylor Ward）轟出右外野陽春砲，接著又因高飛犧牲打失第2分，追平本季單場最多失分紀錄；這也是他自7月21日對雙城以來，再度被擊出全壘打。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平洛杉磯天使

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

