1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威14日先發對戰聖地牙哥教士，此役鄧愷威狀況沒能延續上週火熱手感，僅投1.2局便遭遇亂流，最終被擊出4支安打、投出4次保送，失掉7分（6分自責），提前退場，巨人也陷入0比7大幅落後的劣勢。

鄧愷威首局面對強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr）雖投出保送，但隨即製造艾瓦瑞斯（Luis Arraez）雙殺打，並讓馬查多（Manny Machado）擊出滾地球出局，開局穩定展現壓制力。

不過比賽進入第二局後卻風雲變色，鄧愷威控球突然走鐘，梅里爾（Jackson Merrill）飛球出局後，鄧愷威連續對柏格茲（Xander Bogaerts）與勞瑞安諾（Ramon Laureano）送出保送，中間還夾雜被歐赫恩（RyanO’Hearn）敲出安打形成滿壘危機；隨後柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出2分打點安打，教士2比0先馳得點。

鄧愷威在後續比賽也未能及時止血，接著又對迪亞斯（Elías Díaz）投出保送，再遭小塔提斯敲出2分打點安打、艾瓦瑞斯高飛犧牲打，隨後下一棒馬查多補上一支帶有1分打點的二壘安打，教士拉開比數至6比0。

此時巨人隊決定更換投手，由比文斯（Spencer Bivens）接替登板，但局勢未能即時穩定，梅里爾再敲安打，馬查多趁暴投跑回本壘，教士單局海灌7分，徹底摧毀巨人士氣。

總計鄧愷威今天只投1.2局耗費53球，被打4支安打，有4次保送沒有三振，失掉7分（6自責分），防禦率漲到9.90。

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

