重磅！NBA拓荒者隊易主　NHL老闆鄧登豪擲逾1200億收購

記者游郁香／綜合報導

繼兩支老牌勁旅塞爾提克、湖人易主後，《ESPN》今（14）日凌晨披露，NHL卡羅萊納颶風老闆鄧登（Tom Dundon）已同意以超過40億美元（約1200億台幣）的估值，向已故波特蘭老闆艾倫（Paul G. Allen）的遺產方收購拓荒者，不過這筆交易仍需經NBA批准，具體細節及完成日期尚未公布。

艾倫是微軟共同創辦人，他在1988年以7000萬美元購入拓荒者，2009年被診斷出患有非霍奇金淋巴瘤，最終在2018年去世。自艾倫過世以來，拓荒者由其遺產方管理，其妹妹喬迪·艾倫（Jody Allen）負責領導。根據球隊今年5月發布的聲明，艾倫的遺囑規定，他的體育資產在身故後應予以出售，出售所得將用於慈善事業。

▲▼拓荒者傳奇里拉德今夏鳳還巢。（圖／翻攝自X／Portland Trail Blazers）

▲拓荒者今夏迎回里拉德，今日傳出易主消息。（圖／翻攝自X／Portland Trail Blazers）

率先披露拓荒者易主消息的《Sportico》指出，鄧登領導的收購團隊還包括Blue Owl Capital聯席總裁扎爾（Marc Zahr）以及波特蘭本地Collective Global聯席CEO 泰爾（Sheel Tyle）。鄧登簡短表示，「我們感到非常興奮。」此外，他也沒有計畫將拓荒者搬離波特蘭。

這筆收購正值拓荒者進行陣容重整，球隊今年夏天迎回隊史傳奇里拉德（Damian Lillard），他正從阿基里斯腱撕裂傷勢中復原；同時也交易來雙冠「大鎖」哈樂戴（Jrue Holiday）。

近年來，拓荒者逐步轉型為年輕化陣容，包括卡馬拉（Toumani Camara）、夏普（Shaedon Sharpe）、亨德森（Scoot Henderson）等年輕球員嶄露頭角。

▲▼湖人詹姆斯、拓荒者里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

▲NHL卡羅萊納颶風老闆鄧登收購拓荒者，交易金額超過40億美元。（圖／達志影像／美聯社）

