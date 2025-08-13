吳念庭達成百安後驚喜宣布喜訊：我當爸啦！

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹內野手吳念庭13日透過社群平台分享人生喜訊——8月12日正式升格為新手爸爸，迎接一位2935公克的健康男嬰誕生。同一天，他也在中職生涯達成百安紀錄，雙喜臨門令他直呼「真的是太幸福、太難忘」。

吳念庭在貼文中以中、日文向球迷報告喜訊：「8月12日，我當爸爸啦！2935公克的健康小男生，平安來到這個世界，感謝辛苦的老婆，也謝謝婦產科醫生和護士們的細心照顧。」

他特別提到，更巧合的是，在同一天他敲下中職生涯第100支安打，「能在兒子出生這天達成，真的是太幸福、太難忘了！」吳念庭還不忘向球迷開玩笑喊話：「叔叔阿姨們，禮物準備起來囉～」

感情生活一向低調的吳念庭，據了解，就連結婚的消息球隊內部也只有少數人知情。兒子性別派對當天，他僅邀請幾位熟識的隊友與家人、朋友低調慶祝，因此這次對外公開當爸的消息，著實讓不少人感到驚訝，直言：「太會藏！」

出身棒球世家、父親為中職名將吳復連的吳念庭，曾在日職西武獅效力7個球季，2024年返台加盟台鋼雄鷹。本季至8月12日已累積70安，加上去年敲出的31安，正式突破百安大關。雖然球隊近期吞下3連敗，但他的好消息，仍為球隊與球迷帶來滿滿喜悅。

吳念庭今天賽前也透露，比賽後才得知達成百安里程碑，「對我來說，每一支安打都很重要，有100安，才會有下一個200安、300安，很開心昨天達成，也會特別記住這一天。」雖然非在主場，他很感謝對手樂天桃猿球團願意讓自家球隊有個小小的慶祝儀式。

▲吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）