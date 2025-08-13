「手帕王子」周彥農與手汗共處　餅總評第2次先發運氣好

▲周彥農。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將13日主場迎戰統一獅，新秀周彥農生涯第2次先發，獲得「金鏞」開轟贊助，餅總評價投得不錯，周彥農則希望能綜合這兩場，把好的部分留下來。

獅隊先發投手周彥農此役主投4局，用69球（40顆好球），被敲2支安打，投出4次保送，奪1次三振，無失分。前一戰對樂天桃猿同樣投4局，被敲7支安打失3分，無保送，承擔敗戰。

「餅總」林岳平表示：「今天投得不錯，就是保送比較多一些。天氣對攻擊方不利，他多讓對方打飛球出局。在化解危機方面算滿幸運的。投完這場後，會再評估下週輪值，既定的設定會持續。」他也點出，與前一場相比，本場每一局都讓首名打者上壘，是需要改善的地方。

周彥農對今天的表現滿意，「兩次有點相反，上次是沒有保送但有失分，這次是有保送但無失分，希望把好的部分留下來。」他表示，保送較多與身體控制有關，雖然想投滿5局，但投手教練已經設定了球數上限。他也感謝陳鏞基、胡金龍兩位賢拜在他先發的時候開轟挹注火力。

生涯首次先發時，妻子高舉寫著「手帕王子」的看板。被稱為「手帕王子」的周彥農總是會流手汗，他坦言：「每場都很嚴重，就跟它共處，臉流汗沒差，手如果太濕就多用投手粉。」