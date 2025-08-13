運動雲

>

「手帕王子」周彥農與手汗共處　餅總評第2次先發運氣好

▲周彥農。（圖／統一獅提供）

▲周彥農。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將13日主場迎戰統一獅，新秀周彥農生涯第2次先發，獲得「金鏞」開轟贊助，餅總評價投得不錯，周彥農則希望能綜合這兩場，把好的部分留下來。

獅隊先發投手周彥農此役主投4局，用69球（40顆好球），被敲2支安打，投出4次保送，奪1次三振，無失分。前一戰對樂天桃猿同樣投4局，被敲7支安打失3分，無保送，承擔敗戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「餅總」林岳平表示：「今天投得不錯，就是保送比較多一些。天氣對攻擊方不利，他多讓對方打飛球出局。在化解危機方面算滿幸運的。投完這場後，會再評估下週輪值，既定的設定會持續。」他也點出，與前一場相比，本場每一局都讓首名打者上壘，是需要改善的地方。

周彥農對今天的表現滿意，「兩次有點相反，上次是沒有保送但有失分，這次是有保送但無失分，希望把好的部分留下來。」他表示，保送較多與身體控制有關，雖然想投滿5局，但投手教練已經設定了球數上限。他也感謝陳鏞基、胡金龍兩位賢拜在他先發的時候開轟挹注火力。

生涯首次先發時，妻子高舉寫著「手帕王子」的看板。被稱為「手帕王子」的周彥農總是會流手汗，他坦言：「每場都很嚴重，就跟它共處，臉流汗沒差，手如果太濕就多用投手粉。」

關鍵字： 棒球富邦悍將統一獅周彥農新秀

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

熱門新聞

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

2羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

3大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

最新新聞

1「手帕王子」周彥農想辦法與手汗共處

2味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

3史上首次「金鏞連線」開轟！

4陳克羿拿到本季首勝！古久保點名他

5金鏞炸裂！統一獅雙轟5比1勝　悍將苦吞5連敗

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366