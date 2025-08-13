劉基鴻、郭天信開轟率味全4:1逆轉兄弟！羅戈9局「問天」締悲情紀錄

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟與味全龍今（13日）在台中洲際球場交手，形成投手戰。兄弟派出剛確定續留的羅戈先發，味全則由龍聖掛帥。雙方投手表現精采，正規9局打完仍0比0，延長賽才由味全突破僵局，靠劉基鴻與郭天信接連2分砲，單局灌進4分，最終以4比1擊退兄弟，奪下對戰4連勝。

龍聖闊別一軍先發已有一個月，此役前4局連退12名打者，5局雖被曾頌恩、黃韋盛敲安形成威脅，但隨即穩住陣腳化解失分危機，全場僅用80球投完6局，被敲2安無失分，送出3次三振，優質先發退場。

羅戈表現同樣亮眼，開賽連收7個出局數，前5局只被敲1安；雖在6至8局各被擊出安打，仍憑藉穩定控球化解危機。9局上他完成三上三下，全場僅用95球投完9局，被敲4安、奪6次三振，沒有失分，卻因隊友火力熄火，無緣拿下勝投，成為中職史上首位在99球內投9局無失分卻未獲勝的投手。

延長賽10局上，兄弟終結者吳俊偉登板，首打席就被「紅色大砲」劉基鴻轟出中左外野方向的2分全壘打，隨後雖抓到一次盜壘阻殺，但在有人上壘情況下又挨了郭天信的右外野2分砲，讓味全單局攻下4分。兄弟雖在10局下追回1分，仍以3分之差吞敗。





▲劉基鴻 。（圖／味全龍提供）