運動雲

>

劉基鴻、郭天信開轟率味全4:1逆轉兄弟！羅戈9局「問天」締悲情紀錄

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟與味全龍今（13日）在台中洲際球場交手，形成投手戰。兄弟派出剛確定續留的羅戈先發，味全則由龍聖掛帥。雙方投手表現精采，正規9局打完仍0比0，延長賽才由味全突破僵局，靠劉基鴻與郭天信接連2分砲，單局灌進4分，最終以4比1擊退兄弟，奪下對戰4連勝。

龍聖闊別一軍先發已有一個月，此役前4局連退12名打者，5局雖被曾頌恩、黃韋盛敲安形成威脅，但隨即穩住陣腳化解失分危機，全場僅用80球投完6局，被敲2安無失分，送出3次三振，優質先發退場。

羅戈表現同樣亮眼，開賽連收7個出局數，前5局只被敲1安；雖在6至8局各被擊出安打，仍憑藉穩定控球化解危機。9局上他完成三上三下，全場僅用95球投完9局，被敲4安、奪6次三振，沒有失分，卻因隊友火力熄火，無緣拿下勝投，成為中職史上首位在99球內投9局無失分卻未獲勝的投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

延長賽10局上，兄弟終結者吳俊偉登板，首打席就被「紅色大砲」劉基鴻轟出中左外野方向的2分全壘打，隨後雖抓到一次盜壘阻殺，但在有人上壘情況下又挨了郭天信的右外野2分砲，讓味全單局攻下4分。兄弟雖在10局下追回1分，仍以3分之差吞敗。
▲劉基鴻 。（圖／味全龍提供）

▲劉基鴻 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 中信兄弟味全龍投手戰中職台灣棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

台鋼天鷹簽下阿巴西！　本季陣容最後一塊拼圖提升火力

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

中華男籃拚亞洲盃8強！高柏鎧是X因子　FIBA官網給出一個警告

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

大谷翔平降至第2、賈吉躍升榜首　ESPN季中更新前50排名

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門新聞

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」　親曝佐佐木朗希9月初回歸

大谷翔平敲第43轟難救道奇　延長賽遭天使逆襲跨季對戰6連敗

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃爭亞洲盃4強　FIBA曝勝負關鍵

2羅伯斯希望大谷改掉「打擊壞習慣」

3大谷翔平開轟難救道奇　遭天使逆襲

4大谷翔平遭前東家罕見三殺

5191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

最新新聞

1「手帕王子」周彥農想辦法與手汗共處

2味全4比1逆轉兄弟　羅戈締悲情紀錄

3史上首次「金鏞連線」開轟！

4陳克羿拿到本季首勝！古久保點名他

5金鏞炸裂！統一獅雙轟5比1勝　悍將苦吞5連敗

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366