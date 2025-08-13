運動雲

胡金龍笑稱「同場轟」比一桿進洞還難　陳鏞基鋪陳引退賽二游連線

▲陳鏞基、胡金龍。（圖／統一獅提供）

▲胡金龍。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅老將發威，13日作客富邦悍將，陳鏞基首局率先開轟，締造統一獅隊史最多全壘打紀錄。胡金龍第6局也轟全壘打，這是胡金龍轉戰統一獅後與陳鏞基首次聯手同場開轟。

陳鏞基對悍將先發投手力亞士轟出兩分砲，幫助獅隊取得2比0領先。這一轟讓陳鏞基成為統一獅隊史全壘打王，生涯累計135轟，超越原紀錄保持者高國慶。目前現役的百轟打者還有蘇智傑（123轟）和林安可（108轟），他們也有機會挑戰這一紀錄。

胡金龍在6局上也轟出全壘打，完成兩人史上首次同披獅袍的同場開轟紀錄。過去兩人曾有兩次同場開轟紀錄，都是在胡金龍效力義大時期，分別發生在2014年8月9日和2015年10月7日。

賽後胡金龍賽後笑言，「他前面打太好，不做點貢獻很丟臉。」陳鏞基則說，「每個人都有貢獻，我們做好本份，因為傑憲、小黑、子豪都在傷兵，希望能把自己做到最好。」

同場開轟寫歷史，連總教練林岳平都說，「胡金龍引退年又添一筆紀錄。」胡金龍笑稱可遇不可求，畢竟要同場開轟很難。陳鏞基補充，「同場先發就很難。」胡金龍以最愛的高爾夫比喻，「比一桿進洞還難。也希望不是引退年最後一轟。」

談到風勢影響，陳鏞基坦言，風向對守備也影響，賽前有特別注意。陳鏞基盼接下來球季不受傷為最大目標，隨後他曝心中劇本，「胡金龍引退賽我要守二壘，他要守游擊。」胡金龍說，「確定嗎？餅哥心臟受得了嗎？」

▲▼陳鏞基。（圖／統一獅提供）

▲陳鏞基。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球統一獅陳鏞基胡金龍全壘打

【要商不要喪】彰化600鄉親抗議火葬場　牧師怒燒王惠美黑白照

