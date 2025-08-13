三呎線判決、封壘接連熱議　洪一中：抗議是總教練的責任

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹昨（12）日首局陳晨威的盜壘畫面經重播輔助判決改判出局，樂天桃猿總教練古久保健二認為有封壘嫌疑；而台鋼雄鷹8日與統一獅之戰爆發三呎線爭議。面對連續的判決話題，雄鷹總教練洪一中強調，抗議是總教練的職責，但最終判斷權仍在裁判手中。

洪一中表示，封壘與否本就屬於較主觀的判斷標準，「有些事情能白紙黑字寫清楚就寫清楚，但有些沒辦法，只能交給裁判自由心證，權利就是要完全放給裁判。」

他透露，封壘阻擋議題過去在總教練會議上討論過無數次，但始終難以訂出精準的規範，「其實一直講有點沒意思，有些東西可以白紙黑字就是白紙黑字，但這東西就是無法白紙黑字。」

至於與古久保的意見分歧，洪總認為是比賽的一部分，「失利的一方當然會抗議，我自己也常上去爭論，這是我的工作。裁判負責判決，我負責反映意見，上面爭到面紅耳赤，下來就沒事了。」

談到日前的三呎線爭議，洪總還原當時狀況，他表示，依規則跑者離開三呎線即應判出局，「他整個人都跑在草皮上，裁判解釋是『從後面觸殺』，規則裡哪有寫這個？如果真的有寫，我也跟裁判說，我就公開在媒體道歉，但我知道規則上絕對不會寫這個。」

洪總補充，自己當下的抗議重點並非觸殺角度，而是跑者已偏離三呎線，對於最終雖維持原判，他也接受結果，只是當時在賽後記者詢問時再度說明立場。

洪一中認為，無論是封壘還是三呎線，爭議難免存在，但過了就沒事了，「抗議是總教練的責任，總教練本來就要上去抗議，這是我的工作，我也有跟裁判說，不要因為總教練抗議很激烈，就怎麼樣，判是你的工作，抗議是總教練的工作，大家都做好自己的工作，上面爭得面紅耳赤，下來就沒事了，結果出來就接受。」