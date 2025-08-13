運動雲

生日同一天的緣分！富藍戈感性道別李東洺：富邦最好的先發之一

▲富藍戈、李東洺。（圖／李東洺）

記者楊舒帆／新北報導

效力富邦悍將四年的洋投富藍戈近日離隊，隊友們對此都感到不捨。生日同為12月29日相差7歲的李東洺，在12日的先發比賽中，情緒略顯波動，並坦言自己對此感到感傷。富藍戈則在影片中狄道，「他可能是富邦和台灣最好的先發投手之一。也相信他能成為優秀的投手。」

賽前，富藍戈與隊友們道別時眼眶紅了，李東洺表示，「賽前感傷，心情有點分心，覺得很可惜，三四年來我們一起打球，感情很好，真的很捨不得，希望能保持聯絡。」

在悍將球員眼中，富藍戈是個與大家互動零距離的洋將，李東洺補充說道，「來到台灣的洋將通常都有些其他聯盟的成就，但他總是非常真心與大家交流，他是一個很NICE的人，沒有因為是洋將就覺得自己很厲害。而且，他的英文很好，偶爾會教我語言，也會和我討論投球。」

在富邦悍將製作的道別影片中，富藍戈特別提到李東洺，「他可能是富邦和台灣最好的先發投手之一。我希望你能相信自己，因為有時我覺得他沒意識到自己擁有的能力。他有出色的臂力，作為先發投手，投球非常出色。他必須更加努力，才能投出更長的局數。」

富藍戈接著說道，「我喜歡他在投手丘上的個性，棒球之外他也是個很好的朋友。從我第一天到隊裡，我們就非常友好。我們的生日是同一天，無時無刻都有話聊。他問我很多關於棒球的問題，我也給他建議。我知道他未來會成為一名優秀的球員。今年他的表現非常好，我希望他能繼續保持，並證明自己可以。」

