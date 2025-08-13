林祖傑睽違一年開轟腦袋空白　「龜派氣功」舞步不用帥開心就好

▲中職林祖傑。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅林祖傑12日對富邦悍將的比賽中，首局接蘇智傑之後開轟，給對方重擊，這是他睽違一年後的全壘打。林祖傑形容當時打出去時腦袋一片空白，並表示全壘打舞步也是臨時起意，突然想到龜派氣功的動作。

談到開轟的當下，林祖傑說道：「沒有想說要全壘打，出棒沒有猶豫，積極進攻自己要的位置，壞球不追擊。不知道會出去，我也不知道為什麼會確信步，腦袋一片空白，很怕沒出去跑二壘出局，就會有點尷尬。今天跟之後都要先跑壘。」

林祖傑前一轟是2024年5月1日在澄清湖對兄弟隊時打出的，時隔一年再度開轟。他坦言，「本來就不是全壘打選手，這次只是正常的打擊，最近有比較好的擊球感覺，把球打得強勁。」

統一獅全壘打回到休息室有「跳舞」傳統，林祖傑的舞步引發球迷熱議，他笑說，「我並沒有準備舞蹈，因為沒想到會打全壘打。我回來後還問（林）岱安要跳什麼舞，但現場聲音太大聽不清楚，結果隨意做了一個龜派氣功，不用太帥，大家開心就好。」

今年他在熱身時使用「水棒」輔助訓練，林祖傑透露，「水棒可以讓身體增加流暢度，水有流動性並且有重量，最重可以裝到1公斤，可以訓練手感，幫助身體的連動性。」

悍將13日派出力亞士先發，林祖傑將首次對決，他表示，觀察這位投手的球路會讓打者打得到，但不見得很紮實，因此他需要透過打席來累積經驗。

