梅伊6局8K奪下轉投紅襪首勝　吉田正尚率隊14比1轟倒太空人

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓紅襪日籍外野手吉田正尚今（13）日在客場對休士頓太空人的比賽中，擔任「第5棒、指定打擊」，單場4打數1安打、貢獻2分打點並跑回1分，打擊率維持在0.257，幫助球隊以14比1大勝。先發投手梅伊（Dustin May）6局無失分奪下加盟後首勝，也是本季第7勝。

首局2出局一、二壘有人時，吉田擊出二壘滾地球遭到封殺；3局紅襪展開攻勢，史托瑞（Trevor Story）在1出局滿壘時遭觸身球推進1分，吉田隨後鎖定右投亞里蓋提（Spencer Arrighetti）的卡特球，擊出中外野高飛犧牲打，讓三壘跑者輕鬆回本壘，擴大領先。

6局開局，吉田迎戰左投奧科特（Steven Okert）的高角度速球，強襲擊向三壘手柯瑞亞（Carlos Correa）形成內野安打，隨後紅襪在該局再添5分。

7局1出局一壘有人時，他選到四壞保送；9局1出局滿壘時，吉田面對外野手麥科密克（Chas McCormick）臨時登板的滑球，擊成投手滾地球，雖被封殺二壘，但成功避免雙殺，讓三壘跑者回壘得分，收下本季第11分打點。

先發投手梅伊本場主投6局，送出8次三振，僅被敲出5安、1保送，成功奪下勝投，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）賽後大讚，「他的第1球好球率高達85%，又是在家鄉德州先發，家人也在現場，對他來說是很棒的1場比賽。」

他也提到3局的2分攻勢，「我們靠著觸身球先得分，接著吉田打出中外野高飛犧牲打，然後好事就開始發生，我們延續了好的打席。」