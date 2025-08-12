桃猿打線變陣余德龍近況火燙首扛3番　林政華撲球弄傷手腕未先發

▲中職林政華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿打線進行變陣，林政華在前一場比賽中因撲球受傷，需要一段時間休息，林子偉狀況未達百分之百，已連續4場未先發，而余德龍則首次在生涯中擔任先發並排在第3棒。

林政華近期狀況火燙，累計已打出8支全壘打，為全隊最多，前一場比賽剛將他從第九棒調整至第二棒，不過僅打了一個打席後便提前退場，12日的比賽中也未在先發陣容中。

桃猿總教練古久保健二表示：「他前一場比賽撲球時弄傷了手腕，現階段無法評估何時能歸隊，但不至於嚴重到需要降二軍，快的話應該周末能回到場上。」

林子偉因側腹不適，近期已連續4場未先發，古久保健二坦言：「目前他的狀態還不到百分之百，還需要一些時間調整。」

余德龍近兩場比賽均有雙安以上的表現，打擊率升至3成，此戰被安排排在前3棒，這也是他生涯首次擔任中心棒次（第3、4、5棒）。古久保表示：「他這幾場的狀況都不錯。」

黃子鵬10日投出優質先發表現，雖然可惜吞下敗投，但最近的表現起伏較大，古久保觀察說：「那場比賽他的表現比之前有所進步，控球失誤被對方掌握，但整體並非非常不穩定，希望他能繼續努力。」

至於黃子鵬近期連續3場被轟，古久保也表示：「對方有不少具備長打能力的打者，可能在配球上有些影響，需要與捕手開會溝通如何進攻打者。」