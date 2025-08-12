運動雲

大谷翔平連3場開轟、連10場安打！山本由伸挨轟狂失6分　道奇4比7天使

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇在與洛杉磯天使的「高速公路大戰」客場首戰以4比7落敗，大谷翔平擔任「第一棒、指定打擊」，單場敲出本季第42轟，連續3場開砲，並寫下本季最長的10場連續安打紀錄。不過先發投手山本由伸投不滿5局失6分，被打爆吞下本季第8敗。

山本由伸「中7日」休息後登板，首球就被天使1棒內托（Zach Neto）轟出18號先頭打者全壘打；隨後連續四壞保送、再被5棒蒙卡達（Yoán Moncada）擊出適時安打丟掉第2分。雖然2至4局成功壓制並製造三上三下，但5局遭遇亂流，被連續安打、觸身球形成滿壘後，又被楚奧特（Mike Trout）敲出2分安打，蒙卡達再補刀，單局失4分提前退場。

山本最終繳出4.2局、99球，被擊出6安、送出6次四死球、6次三振，失6分，防禦率升至2.84，本季戰績為10勝8敗。

道奇在8局上展開反攻，大谷轟出右外野陽春炮，連3場開轟、全壘打數累積至42支，並與國聯全壘打王並列；同局蒙西（Max Muncy）再轟3分砲追回4分，但最終仍以4比7落敗，苦吞2連敗。

大谷此戰3打數1安、1轟、1打點、1得分、1保送，賽後打擊率2成84、42轟、78打點，OPS達1.013。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

