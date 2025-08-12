釀酒人近29戰豪取25勝　單季2度至少10連勝創紀錄

▲釀酒人穩居聯盟戰績龍頭。（圖／達志影像／美聯社）

密爾瓦基釀酒人在本季的火燙狀態再創高峰。今（12）日以7比1擊敗匹茲堡海盜後，球隊戰績來到74勝44敗，不僅在國聯中區建立絕對領先優勢，更擁有全大聯盟最佳戰績。此役也讓釀酒人成為分區時代（自1969年起）以來，第10支單季2度締造至少10連勝的球隊。

釀酒人曾在7月打出11連勝，首次自1982年以來登上全大聯盟最佳戰績寶座。進入8月後，球隊繼續保持高效率，以14勝4敗的佳績成為本季首支突破70勝的球隊，近29戰拿下25勝的表現，讓他們的競爭力進一步提升。

今日比賽中，先發左投昆塔納（Jose Quintana）繳出6局失1分的優質先發，僅被擊出3支安打，送出3次三振，拿下本季第10勝，防禦率降至3.44。

進攻端則火力分散，全隊共有6名球員各進帳1分打點，強打耶利奇（Christian Yelich）敲出本季第22轟，前役建功的柯林斯（Isaac Collins）也貢獻1支二壘安打與1支三壘安打，並跑回2分。

總教練墨菲（Pat Murphy）充分發揮現有陣容的潛力，即便球隊缺乏明星聲勢，仍能持續取勝，使他成為國聯年度最佳總教練獎的熱門人選，且有望成為繼考克斯（Bobby Cox）後，國聯史上第2位連續2年獲獎的總教練。

然而，墨菲的目標並不僅限於個人榮譽，他希望帶領釀酒人闖出季後賽。釀酒人上次贏下季後賽是在2018年國聯分區系列賽擊敗科羅拉多洛磯，而這支建隊56年的球隊至今仍在尋求首座世界大賽冠軍。