柯敬賢、李灝宇衝進新秀榜前10！林昱珉、潘文輝最新評價揭曉

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）各隊更新自家農場新秀排行榜，台灣小將再傳捷報。效力道奇的外野手柯敬賢躍升至球隊農場第10位，老虎隊內野手李灝宇則排進隊內第7位；響尾蛇左投林昱珉排名第22，費城人右投潘文輝則位居第16，紅人「二刀流」林盛恩排名第14。

柯敬賢在2023年U18世界盃棒球賽打擊爆發，繳出20打數11安、選到7次保送的優異表現，助中華隊奪下銀牌。今年7月25日（美國時間）從新人聯盟升上1A，本季新人聯盟出賽53場，敲出4轟、30分打點，打擊率高達.367。升上1A後，至今出賽13場、45打數敲出9支安打，貢獻1分打點，打擊率.200。

道奇球探報告給予柯敬賢打擊能力55分、力量50分、速度50分、臂力55分、防守50分，整體評分50分，高於年初的45分。球探認為，他具備平均以上的打擊與長打條件，左打揮棒成熟，既能選球也能將力量轉化為長打火力，「洛杉磯會給他在中外野的機會，但長期來看他可能會轉到角落外野，憑藉進攻潛力與穩定臂力，右外野的發展相當適合。

李灝宇2021年以57萬美元簽約加盟費城人，2023年交易大限被送至老虎隊。本季他在3A出賽95場，累積12轟、45分打點，打擊率.232，OPS 0.748，選到53次保送並盜壘成功17次。

球探評分中，李灝宇的打擊50分、力量從45提升至50分，速度45分、臂力50分、防守50分，整體50分。報告指出，他積極攻擊速球，但對好球帶的掌握成熟，能持續擊出高品質的擊球；儘管體型結實，他在壘間展現良好判斷與啟動速度。另外傷病曾影響發展，但他在二壘的防守穩定，且有多位置發展空間。

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

林昱珉以側身站位帶節奏進入投球動作，擅投 90-92 英里（最速 95-96 英里）的四縫線與伸卡球。雖球速不算頂尖，但憑藉多樣球路干擾打者，包括 80-82 英里的變速球、70英里左右的曲球，以及對左打者常用的 79-82 英里橫掃球；其中曲球在今年3A平均轉速超過3000 rpm。

球探給予林昱珉的速球40分、曲球60分、滑球55分、變速球60分、卡特球45分、控球45分，整體40分。

他近期也嘗試加入上 80英里的卡特球增加變化。由於無法單靠球速取勝，他必須精準控球在邊角製造揮空。因球種夠多，有能力以先發身分在職業舞台立足。

潘文輝於2023年以35萬美元加盟費城人，2024年球季因小指骨折延後復出，7月底重返高階1A，但原訂秋季聯盟行程因手肘傷勢取消，11月接受Tommy John手術，將缺席2025年球季。

健康時，他速球可達99英里，均速96.7英里，搭配高品質的叉指快速球（揮空率達63%）與滑球，球探評分速球65分、滑球50分、叉指快速球60分、控球45分，整體45分；被看好2026年回歸後，有望快速晉升，並有機會在大聯盟承擔高張力的比賽任務。

此外，紅人隊林盛恩排名則在第14，他在國際賽以二刀流成名，如今球隊決定在2025年讓他同時投球與打擊。2024年他在亞利桑那複合聯盟以野手身份出賽，打擊率.308，並展現優異速度與臂力；在投手丘上，速球可達97英里，搭配滑球與變速球都有成長空間，控球穩定。林的投打兼修計畫，將成為紅人系統最受矚目的發展之一。

他的打擊評分為打擊50、長打40、速度60、臂力60、守備50、整體45。投球評分則是：速球55、滑球45、變速球50、控球50、整體45。