運動雲

>

柯敬賢、李灝宇衝進新秀榜前10！林昱珉、潘文輝最新評價揭曉

▲▼2024U18亞青中華隊柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯敬賢。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）各隊更新自家農場新秀排行榜，台灣小將再傳捷報。效力道奇的外野手柯敬賢躍升至球隊農場第10位，老虎隊內野手李灝宇則排進隊內第7位；響尾蛇左投林昱珉排名第22，費城人右投潘文輝則位居第16，紅人「二刀流」林盛恩排名第14。

柯敬賢在2023年U18世界盃棒球賽打擊爆發，繳出20打數11安、選到7次保送的優異表現，助中華隊奪下銀牌。今年7月25日（美國時間）從新人聯盟升上1A，本季新人聯盟出賽53場，敲出4轟、30分打點，打擊率高達.367。升上1A後，至今出賽13場、45打數敲出9支安打，貢獻1分打點，打擊率.200。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇球探報告給予柯敬賢打擊能力55分、力量50分、速度50分、臂力55分、防守50分，整體評分50分，高於年初的45分。球探認為，他具備平均以上的打擊與長打條件，左打揮棒成熟，既能選球也能將力量轉化為長打火力，「洛杉磯會給他在中外野的機會，但長期來看他可能會轉到角落外野，憑藉進攻潛力與穩定臂力，右外野的發展相當適合。

李灝宇2021年以57萬美元簽約加盟費城人，2023年交易大限被送至老虎隊。本季他在3A出賽95場，累積12轟、45分打點，打擊率.232，OPS 0.748，選到53次保送並盜壘成功17次。 

球探評分中，李灝宇的打擊50分、力量從45提升至50分，速度45分、臂力50分、防守50分，整體50分。報告指出，他積極攻擊速球，但對好球帶的掌握成熟，能持續擊出高品質的擊球；儘管體型結實，他在壘間展現良好判斷與啟動速度。另外傷病曾影響發展，但他在二壘的防守穩定，且有多位置發展空間。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

林昱珉以側身站位帶節奏進入投球動作，擅投 90-92 英里（最速 95-96 英里）的四縫線與伸卡球。雖球速不算頂尖，但憑藉多樣球路干擾打者，包括 80-82 英里的變速球、70英里左右的曲球，以及對左打者常用的 79-82 英里橫掃球；其中曲球在今年3A平均轉速超過3000 rpm。

球探給予林昱珉的速球40分、曲球60分、滑球55分、變速球60分、卡特球45分、控球45分，整體40分。

他近期也嘗試加入上 80英里的卡特球增加變化。由於無法單靠球速取勝，他必須精準控球在邊角製造揮空。因球種夠多，有能力以先發身分在職業舞台立足。

潘文輝於2023年以35萬美元加盟費城人，2024年球季因小指骨折延後復出，7月底重返高階1A，但原訂秋季聯盟行程因手肘傷勢取消，11月接受Tommy John手術，將缺席2025年球季。

健康時，他速球可達99英里，均速96.7英里，搭配高品質的叉指快速球（揮空率達63%）與滑球，球探評分速球65分、滑球50分、叉指快速球60分、控球45分，整體45分；被看好2026年回歸後，有望快速晉升，並有機會在大聯盟承擔高張力的比賽任務。

此外，紅人隊林盛恩排名則在第14，他在國際賽以二刀流成名，如今球隊決定在2025年讓他同時投球與打擊。2024年他在亞利桑那複合聯盟以野手身份出賽，打擊率.308，並展現優異速度與臂力；在投手丘上，速球可達97英里，搭配滑球與變速球都有成長空間，控球穩定。林的投打兼修計畫，將成為紅人系統最受矚目的發展之一。

他的打擊評分為打擊50、長打40、速度60、臂力60、守備50、整體45。投球評分則是：速球55、滑球45、變速球50、控球50、整體45。

關鍵字： 台灣小將大聯盟農場排名道奇老虎

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

大谷翔平連3戰開轟！本季已42發　外媒看好締隊史60轟首見壯舉

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰　烏野高校聯名球衣亮相

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

中華隊勝約旦洗刷痛苦記憶！圖齊感謝全隊犧牲　對伊朗將調整防守

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

熱門新聞

大谷翔平與經紀人遭夏威夷房地產商提告　被指破壞2.4億豪宅開發案

191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！站姿如雕塑　一天漲粉20萬

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平重返天使主場先發　羅伯斯猜球迷兩反應：被打爆會笑

經典賽對台灣誰先發？韓媒預測160公里火球男取代安佑鎮

快訊／中華男籃力退約旦成功復仇　睽違12年挺進亞洲盃8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平遭夏威夷房地產商提告！

2191公分「9頭身」裁判世運會爆紅！一天漲粉20萬

3詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

4大谷回天使先發　羅伯斯猜球迷兩反應

5韓媒預測160公里火球男對台灣

最新新聞

1教士道奇僅1場勝差　羅伯斯：緊迫感

2羅伯斯呼籲道奇打線「恢復氣勢」

3山本缺乏銳利度　羅伯斯：不到水平

4中7日吞敗　山本：多休一天非敗因

5大谷又炸寫紀錄！山本狂失6分吞敗

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己，不想對手怎麼樣

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

權喜原、金娜妍雙韓援合體　攜手賣力喊麥畫面太香！

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366