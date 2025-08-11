運動雲

>

韋蘭德達成生涯3500K里程碑　但巨人0比8不敵國民吞完封敗

▲舊金山巨人先發名投韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山巨人先發名投韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人先發名投韋蘭德（Justin Verlander）在台灣時間11日完成一項歷史性成就，他在對戰華盛頓國民的比賽中，首局三振3名打者，成為大聯盟史上第10位達成生涯3500次三振的投手；不過這場比賽巨人整體表現低迷，最終0比8不敵國民。

現年42歲的韋蘭德在賽前距離里程碑僅差3次三振，他沒有讓紀錄太久等待，首局便以速球與滑球連續解決伍德（James Wood）與阿布拉姆斯（CJ Abrams），雖然中間被擊出2支安打，但最後再以95.2英哩的速球三振勞爾（Nathaniel Lowe），完成生涯第3500K。

巨人隊在Oracle Park記分板打出賀詞，全場球迷起立鼓掌，韋蘭德則脫帽致意，回到休息區後獲得隊友熱烈祝賀。

賽後他說：「我很高興能達成這個紀錄，很高興能與球迷共享這一刻，這是一個很酷的里程碑，我非常感謝達成它所需要付出的一切。」

目前韋蘭德以3503次三振排名史上第10，前方僅有萊恩（Nolan Ryan）、強森（Randy Johnson）、克萊門斯（Roger Clemens）等傳奇名投。

不過，韋蘭德的好表現僅維持一局，第2局他2顆滑球失投，先被伍德打出2分打點二壘安打，隨後阿布拉姆斯再補上一支2分全壘打；ˇ對此韋蘭德直言：「很明顯，第2局是比賽的關鍵，下一顆球顯然是致命一擊，讓我們落後4分，真的很糟糕。」

總計韋蘭德全場投5局，被擊出本季新高11支安打、失5分，防禦率升至4.53，戰績跌至1勝9敗。

國民隊先發左投戈爾（MacKenzie Gore）此役壓制巨人打線，投6局僅被敲3安、送出10次三振；巨人隊全場僅有3支安打，對左投先發的戰績降至12勝20敗，9局上甚至派出內野手柯斯（Christian Koss）登板救火，顯見戰局早已無力回天。

三壘手查普曼（Matt Chapman）賽後也稱讚韋蘭德的成就：「這說明了他打拚了多久、為了保持這樣的水準付出了多少努力，我替他感到興奮，雖然他希望今天比賽結果不同，但這是值得驕傲的事。」

巨人隊近期原以為氣勢回升，先後在客場系列賽擊敗大都會與海盜，但回到主場卻被國民隊奪下系列賽勝利，總教練梅爾文（Bob Melvin）無奈表示：「不幸的是，這可能是我們本季最令人失望的一場比賽，我們感覺有很多動能，但今天就是無法串連攻勢，我很挫折，也挫折於我們的球迷每晚來支持我們，而我們今天卻幾乎什麼都沒有給他們。」

巨人隊目前戰績59勝59敗，落後外卡第3名的大都會4場，接下來將迎戰分區勁敵聖地牙哥教士隊，進行3連戰。

關鍵字： 舊金山巨人MLB韋蘭德

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

感謝台灣掛國旗！富藍戈離開悍將感性道別：我會回來的

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

熱門新聞

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將Thank You富藍戈！

2詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

3大谷得分領先30分　國聯93年來首見

4大谷翔平炸裂本季第41轟！

5大谷翔平盜三壘失敗遭點名批評

最新新聞

1統一獅七夕「良緣神助宮」主題日進駐新莊

2感謝台灣掛國旗！富藍戈：我會回來的

3鈴木一朗球衣退休感性告白

4國中女壘奪冠軍　暖醫請吃燒肉

5中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366