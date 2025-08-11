韋蘭德達成生涯3500K里程碑　但巨人0比8不敵國民吞完封敗

▲舊金山巨人先發名投韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人先發名投韋蘭德（Justin Verlander）在台灣時間11日完成一項歷史性成就，他在對戰華盛頓國民的比賽中，首局三振3名打者，成為大聯盟史上第10位達成生涯3500次三振的投手；不過這場比賽巨人整體表現低迷，最終0比8不敵國民。

Justin Verlander becomes the tenth pitcher in Major League Baseball history to reach 3,500 strikeouts!



Congrats, JV pic.twitter.com/0qLywo4plB [廣告]請繼續往下閱讀... August 10, 2025

現年42歲的韋蘭德在賽前距離里程碑僅差3次三振，他沒有讓紀錄太久等待，首局便以速球與滑球連續解決伍德（James Wood）與阿布拉姆斯（CJ Abrams），雖然中間被擊出2支安打，但最後再以95.2英哩的速球三振勞爾（Nathaniel Lowe），完成生涯第3500K。

巨人隊在Oracle Park記分板打出賀詞，全場球迷起立鼓掌，韋蘭德則脫帽致意，回到休息區後獲得隊友熱烈祝賀。

賽後他說：「我很高興能達成這個紀錄，很高興能與球迷共享這一刻，這是一個很酷的里程碑，我非常感謝達成它所需要付出的一切。」

目前韋蘭德以3503次三振排名史上第10，前方僅有萊恩（Nolan Ryan）、強森（Randy Johnson）、克萊門斯（Roger Clemens）等傳奇名投。

MLB HISTORY



Justin Verlander becomes just the 10th pitcher with 3,500 career strikeouts! pic.twitter.com/WoiEBQlhjb — MLB (@MLB) August 10, 2025

不過，韋蘭德的好表現僅維持一局，第2局他2顆滑球失投，先被伍德打出2分打點二壘安打，隨後阿布拉姆斯再補上一支2分全壘打；ˇ對此韋蘭德直言：「很明顯，第2局是比賽的關鍵，下一顆球顯然是致命一擊，讓我們落後4分，真的很糟糕。」

總計韋蘭德全場投5局，被擊出本季新高11支安打、失5分，防禦率升至4.53，戰績跌至1勝9敗。

國民隊先發左投戈爾（MacKenzie Gore）此役壓制巨人打線，投6局僅被敲3安、送出10次三振；巨人隊全場僅有3支安打，對左投先發的戰績降至12勝20敗，9局上甚至派出內野手柯斯（Christian Koss）登板救火，顯見戰局早已無力回天。

三壘手查普曼（Matt Chapman）賽後也稱讚韋蘭德的成就：「這說明了他打拚了多久、為了保持這樣的水準付出了多少努力，我替他感到興奮，雖然他希望今天比賽結果不同，但這是值得驕傲的事。」

巨人隊近期原以為氣勢回升，先後在客場系列賽擊敗大都會與海盜，但回到主場卻被國民隊奪下系列賽勝利，總教練梅爾文（Bob Melvin）無奈表示：「不幸的是，這可能是我們本季最令人失望的一場比賽，我們感覺有很多動能，但今天就是無法串連攻勢，我很挫折，也挫折於我們的球迷每晚來支持我們，而我們今天卻幾乎什麼都沒有給他們。」

巨人隊目前戰績59勝59敗，落後外卡第3名的大都會4場，接下來將迎戰分區勁敵聖地牙哥教士隊，進行3連戰。