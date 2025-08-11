詹凱翔自由潛水游出277公尺　世運會動態平潛單蹼第4名

▲台灣自由潛水好手詹凱翔。（圖／翻攝自IG／tfda.freediving，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣自由潛水好手詹凱翔昨（10）日原有機會站上頒獎台，卻因被判失格而錯失獎牌，不過他很快重整旗鼓，在今日的男子動態平潛單蹼決賽中展現強大實力，游出277公尺，原本大會紀錄上顯示他是第3名，但修正後滑落到第4名。

詹凱翔前一天在男子動態平潛無蹼決賽中，在水中屏息超過4分鐘、一口氣游出224公尺，原本有望爭奪金牌或銀牌，卻因浮出水面時未完全符合賽事規範，被裁判出示紅牌、判定成績無效，與世運會獎牌失之交臂。

詹凱翔曾是游泳選手、外景攝影師，2021年返鄉成為潛水教練後才正式投入自由潛水，短短幾年間已締造多項紀錄，包括2023年以190公尺刷新AIDA動態無蹼亞洲紀錄、2024年CMAS泳池世錦賽以216.5公尺奪下世界亞軍。

今年4月，他在成都世運系列賽動態無蹼以205.5公尺的成績奪冠，上個月他更成為全台首位閉氣超過8分鐘的男子選手，在動態有蹼平潛項目成功游出300公尺的驚人成績，成為亞洲史上第2位達成此壯舉的男子選手，更締造台灣新紀錄，在世錦賽囊括動態有蹼平潛與動態無蹼平潛項目雙金。

詹凱翔今日出戰世運會動態平潛單蹼決賽，表現依舊精彩，游出277公尺的佳績，原本大會紀錄上顯示他是第3名，但修正後，他滑落到第4名，因此錯失銅牌。