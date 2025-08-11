林志傑、盧峻翔捍衛主場　東超開幕戰台北東京兩地開打

▲新賽季東超聯賽開幕戰，將於台北、東京兩地開打。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025東亞超級聯賽開幕戰將於 2025 年10月8日正式開打，賽事將同時於台北及東京展開。台北和平籃球館將迎來雙重對決，而東京則由東京電擊（Alvark Tokyo）主場迎戰蒙古的烏蘭巴托野馬（Xac Broncos），這也是聯盟史上首次於日本首都舉辦比賽。

「在尋找開幕戰地點時，為什麼不選擇兩座美麗且熱愛籃球的城市呢？」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「10月8日，B.LEAGUE 對上 P. LEAGUE+ 的宿敵對決將在台北上演，重現2025四強賽準決賽的戲碼；同時，東京將見證兩支 EASL 新軍的歷史首戰。」

在台北，賽事將由 B.LEAGUE 冠軍宇都宮皇者（Utsunomiya Brex）開場，迎戰 P. LEAGUE+ 亞軍臺北富邦勇士（Taipei Fubon Braves）。宇都宮是 B.LEAGUE 史上奪冠次數最多的球隊，由資深球星比江島慎領軍，將對上在激烈的總冠軍系列賽第七戰惜敗的富邦勇士，陣中擁有中華隊傳奇林志傑。

台北雙重對決的第二場比賽，將是上季東超四強準決賽的重演——P. LEAGUE+ 冠軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）對上日本天皇盃冠軍琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）。雙方上次交手時，桃園以 71比64 的比分力克琉球。如今在 2025–26 賽季開幕戰，琉球誓言復仇，而桃園則希望再度擊敗亞洲頂尖勁旅之一。

宇都宮皇者對陣台北富邦勇士的比賽將於香港時間 18:30 開打，隨後晚間 20:30 由桃園璞園領航猿對陣琉球黃金國王。

在東京，焦點轉向東京的京王體育館（KEIO ARENA TOKYO），由東京電擊於香港時間晚間 18:00 對戰烏蘭巴托野馬，寫下東超史上首場東京比賽。東京電擊是 B.LEAGUE 最具代表性的豪門之一，擁有龐大球迷支持；而首次參加東超的野馬隊，則是連續兩季稱霸蒙古職業籃球聯賽「The League」的冠軍勁旅。