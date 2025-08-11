運動雲

>

林志傑、盧峻翔捍衛主場　東超開幕戰台北東京兩地開打

▲新賽季東超聯賽開幕戰，將於台北、東京兩地開打。（圖／東超提供）

▲新賽季東超聯賽開幕戰，將於台北、東京兩地開打。（圖／東超提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025東亞超級聯賽開幕戰將於 2025 年10月8日正式開打，賽事將同時於台北及東京展開。台北和平籃球館將迎來雙重對決，而東京則由東京電擊（Alvark Tokyo）主場迎戰蒙古的烏蘭巴托野馬（Xac Broncos），這也是聯盟史上首次於日本首都舉辦比賽。

「在尋找開幕戰地點時，為什麼不選擇兩座美麗且熱愛籃球的城市呢？」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「10月8日，B.LEAGUE 對上 P. LEAGUE+ 的宿敵對決將在台北上演，重現2025四強賽準決賽的戲碼；同時，東京將見證兩支 EASL 新軍的歷史首戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在台北，賽事將由 B.LEAGUE 冠軍宇都宮皇者（Utsunomiya Brex）開場，迎戰 P. LEAGUE+ 亞軍臺北富邦勇士（Taipei Fubon Braves）。宇都宮是 B.LEAGUE 史上奪冠次數最多的球隊，由資深球星比江島慎領軍，將對上在激烈的總冠軍系列賽第七戰惜敗的富邦勇士，陣中擁有中華隊傳奇林志傑。

台北雙重對決的第二場比賽，將是上季東超四強準決賽的重演——P. LEAGUE+ 冠軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）對上日本天皇盃冠軍琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）。雙方上次交手時，桃園以 71比64 的比分力克琉球。如今在 2025–26 賽季開幕戰，琉球誓言復仇，而桃園則希望再度擊敗亞洲頂尖勁旅之一。

宇都宮皇者對陣台北富邦勇士的比賽將於香港時間 18:30 開打，隨後晚間 20:30 由桃園璞園領航猿對陣琉球黃金國王。

在東京，焦點轉向東京的京王體育館（KEIO ARENA TOKYO），由東京電擊於香港時間晚間 18:00 對戰烏蘭巴托野馬，寫下東超史上首場東京比賽。東京電擊是 B.LEAGUE 最具代表性的豪門之一，擁有龐大球迷支持；而首次參加東超的野馬隊，則是連續兩季稱霸蒙古職業籃球聯賽「The League」的冠軍勁旅。

關鍵字： 林志傑盧峻翔東超EASL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

「新台灣人」喬納森投入TPBL職籃選秀　鬥志、即戰力將成兩大優勢

「浪花弟弟」楊書愷挺進滑水決賽　中華龍舟隊兩項晉級世運會決賽

「浪花弟弟」楊書愷挺進滑水決賽　中華龍舟隊兩項晉級世運會決賽

斯巴達障礙賽台中登場　1800勇士拚5K衝刺賽日本消防員奪冠

斯巴達障礙賽台中登場　1800勇士拚5K衝刺賽日本消防員奪冠

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

97歲「魔法阿嬤」唐成瑤　世界泳總成人游泳錦標賽奪金還破紀錄

中華隊世運會武術套路全數完賽　劉菖閔拚下代表團本屆首面獎牌

中華隊世運會武術套路全數完賽　劉菖閔拚下代表團本屆首面獎牌

台中花博變身斯巴達障礙賽場　3000名好手齊聚挑戰

台中花博變身斯巴達障礙賽場　3000名好手齊聚挑戰

快訊／高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步男單16強

快訊／高承睿意外敗北　WTT橫濱站止步男單16強

快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

快訊／爺爺驚傳世運會開幕日逝世　孫家閎銜哀出擊帶回第4名

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

快訊／飲恨！「太極之王」孫家閎　世運會武術第4名作收無緣獎牌

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

熱門新聞

快訊／感謝4年來對悍將貢獻！　富邦悍將Thank You富藍戈

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1富邦悍將Thank You富藍戈！

2詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

3大谷得分領先30分　國聯93年來首見

4大谷翔平炸裂本季第41轟！

5大谷翔平盜三壘失敗遭點名批評

最新新聞

1統一獅七夕「良緣神助宮」主題日進駐新莊

2感謝台灣掛國旗！富藍戈：我會回來的

3鈴木一朗球衣退休感性告白

4國中女壘奪冠軍　暖醫請吃燒肉

5中信兄弟攜手《排球少年》大巨蛋熱血開戰

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366