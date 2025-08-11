運動雲

>

NBA禿曼巴2個月內獲第2冠＋娶回真愛　球迷：就是個贏家！

▲▼雷霆「禿曼巴」卡魯索2個月內奪冠又娶回真愛，令人稱羨。（圖／翻攝自IG）

▲雷霆「禿曼巴」卡魯索2個月內奪冠又娶回真愛，令人稱羨。（圖／翻攝自IG，下同）

記者游郁香／綜合報導

防守悍將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）被公認是當今NBA最出色的角色球員之一， 他今年幫助雷霆贏得搬遷至奧克拉荷馬後的首冠，個人生涯第2冠到手，他也趁著休賽季與交往多年的女友海莉（Haleigh Broucher）完婚，兩人從大學相戀至今，多名雷霆隊友現身婚禮送上祝福。

卡魯索6月捧起了生涯第2座歐布萊恩金盃，休賽季又迎來人生另一個高光時刻，與未婚妻海莉正式步入禮堂。這位新娘是泳裝品牌Evoke創辦人，曾參加CBS實境節目《老大哥》第20季，最終名列第7，並拿下「美國最受歡迎屋友」亞軍，現正攻讀博士學位，IG擁有逾26萬粉絲。

卡魯索與海莉在她就讀德州農工大學期間相識，直到2022年才公開戀情，去年8月底在社群上宣佈訂婚。據悉，這場婚禮在當地時間上周六晚上舉行，包括華萊士（Cason Wallace）、霍姆格倫（Chet Holmgren）、哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）、喬（Isaiah Joe）等雷霆隊友都到場祝賀。

喜訊曝光後，球迷們紛紛在網路留言祝賀，「AC就是贏家」、「兩個月拿下兩枚戒指，真是旋風般的旅程，為愛乾杯」、「恭喜GOAT」。

卡魯索上季替雷霆出賽54場，繳出場均7.1分、2.9籃板、2.5助攻、1.6抄截，投籃命中率44.6%、三分命中率35.3%，攻防兩端的穩定輸出成為雷霆奪冠關鍵之一。這位31歲悍將曾在2020年助湖人擊敗熱火封王，如今2度加冕、抱得美人歸，堪稱人生雙圓滿。

▲▼雷霆「禿曼巴」卡魯索2個月內奪冠又娶回真愛，令人稱羨。（圖／翻攝自IG）

▲▼雷霆「禿曼巴」卡魯索2個月內奪冠又娶回真愛，令人稱羨。（圖／翻攝自IG）

關鍵字： NBA奧克拉荷馬雷霆卡魯索

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

熱門新聞

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

2大谷得分領先30分　國聯93年來首見

3大谷翔平炸裂本季第41轟！

4妹妹金錢糾紛　岳東華三兄弟聲明

5鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

最新新聞

1林昱珉因傷列入7天傷兵名單

2「禿曼巴」2個月內獲第2冠＋新婚

3道奇10安13保送卻留下16殘壘輸球

4禾羽「教士台灣日」秀悍將洗腦神曲

5大谷翔平9下滿壘三振遭羅伯斯批評

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366