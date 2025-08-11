NBA禿曼巴2個月內獲第2冠＋娶回真愛　球迷：就是個贏家！

▲雷霆「禿曼巴」卡魯索2個月內奪冠又娶回真愛，令人稱羨。（圖／翻攝自IG，下同）

記者游郁香／綜合報導

防守悍將「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）被公認是當今NBA最出色的角色球員之一， 他今年幫助雷霆贏得搬遷至奧克拉荷馬後的首冠，個人生涯第2冠到手，他也趁著休賽季與交往多年的女友海莉（Haleigh Broucher）完婚，兩人從大學相戀至今，多名雷霆隊友現身婚禮送上祝福。

Congratulations to Alex and Haleigh Caruso on their wedding last night.



Many Thunder teammates were in attendance.



Caruso wins his second ring of the summer.



(@danyelle_williams IG) pic.twitter.com/OLx20RA7G7 [廣告]請繼續往下閱讀... August 10, 2025

卡魯索6月捧起了生涯第2座歐布萊恩金盃，休賽季又迎來人生另一個高光時刻，與未婚妻海莉正式步入禮堂。這位新娘是泳裝品牌Evoke創辦人，曾參加CBS實境節目《老大哥》第20季，最終名列第7，並拿下「美國最受歡迎屋友」亞軍，現正攻讀博士學位，IG擁有逾26萬粉絲。

卡魯索與海莉在她就讀德州農工大學期間相識，直到2022年才公開戀情，去年8月底在社群上宣佈訂婚。據悉，這場婚禮在當地時間上周六晚上舉行，包括華萊士（Cason Wallace）、霍姆格倫（Chet Holmgren）、哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）、喬（Isaiah Joe）等雷霆隊友都到場祝賀。

Alex Caruso got married this weekend with his Thunder teammates in attendance ????



(via @AyoDos_11, @ChetHolmgren) pic.twitter.com/FWllfXIXg5 — Yahoo Sports (@YahooSports) August 10, 2025

喜訊曝光後，球迷們紛紛在網路留言祝賀，「AC就是贏家」、「兩個月拿下兩枚戒指，真是旋風般的旅程，為愛乾杯」、「恭喜GOAT」。

卡魯索上季替雷霆出賽54場，繳出場均7.1分、2.9籃板、2.5助攻、1.6抄截，投籃命中率44.6%、三分命中率35.3%，攻防兩端的穩定輸出成為雷霆奪冠關鍵之一。這位31歲悍將曾在2020年助湖人擊敗熱火封王，如今2度加冕、抱得美人歸，堪稱人生雙圓滿。