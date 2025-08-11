台灣至寶拜託了！孫易磊肩負止敗任務　新庄曝派他對龍頭軟銀原因

▲孫易磊迎接初先發。（圖／悍創運動行銷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊的台灣籍投手孫易磊將於11日對戰軟銀的比賽中，迎來來日首度先發。為了做好準備，孫易磊已經向先前對戰過軟銀的伊藤大海和加藤貴之投手了解了打線的情報，並且做好了充分的準備。新庄剛志觀察軟銀對新投手適應不算好，這也是派孫易磊先發原因之一。

這場對陣目前排名第一的軟銀的比賽將是他先發的首次登場，但他表示「特別的想法沒有，會以平常心來應對」，表現得十分冷靜。

在對軟銀的準備方面，孫易磊也做足了功課。9日的賽前練習中，他與伊藤大海進行了長時間的交流，他表示：「我聽了大海先生的建議，還和加藤先生也聊過。」透過前輩們的經驗和數據，他已經做好充分的準備。

日媒《日刊體育》10日晚間以「台灣至寶，拜託了！孫易磊11日將迎來職業生涯首次先發，指望他終止連敗」報導。火腿目前處於3連敗，周四以0比2不敵西武，軟銀前兩場系列賽則分別以1比4、0比1落敗，火腿排洋聯戰績第二，距離第一的軟銀有3場勝差。

新庄剛志監督表示，「軟銀對於新投手的適應並不算好」，這也是選擇讓孫易磊先發的原因之一。監督指出，預計孫易磊的投球數量會控制在90球左右，並說：「他應該清楚目前的排名，因此我想看到他在這樣的重要比賽中能發揮出什麼樣的表現。」

孫易磊在來日的第二個賽季中，今年5月被正式登錄至一軍後，他以中繼投手身份出戰7場比賽，拿下4次救援、1次存檔，防禦率為2.57。在二軍，他作為先發出賽了10場比賽，並計算出12場總計47.2局的表現，防禦率為1.70，表現相當出色。