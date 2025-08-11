運動雲

>

台灣至寶拜託了！孫易磊肩負止敗任務　新庄曝派他對龍頭軟銀原因

▲孫易磊迎接初先發。（圖／悍創運動行銷提供）

▲孫易磊迎接初先發。（圖／悍創運動行銷提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊的台灣籍投手孫易磊將於11日對戰軟銀的比賽中，迎來來日首度先發。為了做好準備，孫易磊已經向先前對戰過軟銀的伊藤大海和加藤貴之投手了解了打線的情報，並且做好了充分的準備。新庄剛志觀察軟銀對新投手適應不算好，這也是派孫易磊先發原因之一。

這場對陣目前排名第一的軟銀的比賽將是他先發的首次登場，但他表示「特別的想法沒有，會以平常心來應對」，表現得十分冷靜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在對軟銀的準備方面，孫易磊也做足了功課。9日的賽前練習中，他與伊藤大海進行了長時間的交流，他表示：「我聽了大海先生的建議，還和加藤先生也聊過。」透過前輩們的經驗和數據，他已經做好充分的準備。

日媒《日刊體育》10日晚間以「台灣至寶，拜託了！孫易磊11日將迎來職業生涯首次先發，指望他終止連敗」報導。火腿目前處於3連敗，周四以0比2不敵西武，軟銀前兩場系列賽則分別以1比4、0比1落敗，火腿排洋聯戰績第二，距離第一的軟銀有3場勝差。

新庄剛志監督表示，「軟銀對於新投手的適應並不算好」，這也是選擇讓孫易磊先發的原因之一。監督指出，預計孫易磊的投球數量會控制在90球左右，並說：「他應該清楚目前的排名，因此我想看到他在這樣的重要比賽中能發揮出什麼樣的表現。」

孫易磊在來日的第二個賽季中，今年5月被正式登錄至一軍後，他以中繼投手身份出戰7場比賽，拿下4次救援、1次存檔，防禦率為2.57。在二軍，他作為先發出賽了10場比賽，並計算出12場總計47.2局的表現，防禦率為1.70，表現相當出色。

關鍵字： 孫易磊台灣籍火腿隊日本先發

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

大谷翔平加盟道奇2季94轟！　歷史第5高追平巨砲馬怪爾

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中華男籃士氣不受慘輸40分影響　教頭圖齊曝附加賽搶勝關鍵

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

大谷9下滿壘遭三振！首局開轟成空響　道奇4比5遭藍鳥逆轉吞敗

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

熱門新聞

詹凱翔自由潛水決賽「一口氣」游了224公尺　被判失格錯過獎牌

大谷翔平得分領先30分　締造國聯93年來首見紀錄

大谷翔平又來了！首局炸裂41轟　國聯全壘打榜並列第一

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

大谷翔平盜三壘失敗罕見遭主帥點名批評　羅伯斯直言「不是好表現」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹凱翔一口氣游了224公尺卻被判失格

2大谷得分領先30分　國聯93年來首見

3大谷翔平炸裂本季第41轟！

4妹妹金錢糾紛　岳東華三兄弟聲明

5鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

最新新聞

1林昱珉因傷列入7天傷兵名單

2「禿曼巴」2個月內獲第2冠＋新婚

3道奇10安13保送卻留下16殘壘輸球

4禾羽「教士台灣日」秀悍將洗腦神曲

5大谷翔平9下滿壘三振遭羅伯斯批評

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366