達成連十季雙位數全壘打新猷　朱育賢：在林智勝前輩面前達成與有榮焉

▲中職朱育賢 。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

味全龍今（10日）在台北大巨蛋以6比2擊敗樂天桃猿，不僅收下2連勝，球隊打線更展現優異火力，其中重砲手朱育賢在第7局轟出陽春砲，不僅為球隊再添保險分，也讓他個人完成一項歷史性里程碑——自2016球季起，連續10個球季達成雙位數全壘打，正式寫下中職新紀錄。

朱育賢的這發全壘打是他本季第10轟，也讓他超越林智勝所保持的「連9季雙位數全壘打」紀錄；巧合的是，林智勝正是今年賽季結束後即將退休的傳奇打者，朱育賢在賽後受訪時也坦言，這項紀錄能在林智勝面前完成，意義非凡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「其實賽季一開始打擊比較不順，後面慢慢調整改善，能在前輩職業生涯最後一年完成這項紀錄真的很開心，」朱育賢說道，「前輩在我低潮的時候都會給我很多鼓勵與幫助，今天在他面前完成這個紀錄，與有榮焉，他也有跟我說聲『恭喜』。」

此外朱育賢也提到，近期球隊戰績膠著，每一場勝利都至關重要，他希望自己能維持穩定表現，幫助球隊持續向前推進。

除了個人成就，朱育賢也提及陳子豪此戰在第4局的關鍵陽春砲，幫助球隊破蛋，對此他表示：「子豪那支全壘打非常關鍵，因為前幾局戰況蠻拉鋸的，打開之後整體氣勢就拉上來，後續也造成對方投手壓力。」

「我覺得他這段時間承受了不小壓力，希望這一轟能幫他找回手感，他的甦醒對球隊真的很重要。」朱育賢最後說。