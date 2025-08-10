運動雲

>

達成連十季雙位數全壘打新猷　朱育賢：在林智勝前輩面前達成與有榮焉

▲▼中職朱育賢 。（圖／記者李毓康攝）

▲中職朱育賢 。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

味全龍今（10日）在台北大巨蛋以6比2擊敗樂天桃猿，不僅收下2連勝，球隊打線更展現優異火力，其中重砲手朱育賢在第7局轟出陽春砲，不僅為球隊再添保險分，也讓他個人完成一項歷史性里程碑——自2016球季起，連續10個球季達成雙位數全壘打，正式寫下中職新紀錄。

朱育賢的這發全壘打是他本季第10轟，也讓他超越林智勝所保持的「連9季雙位數全壘打」紀錄；巧合的是，林智勝正是今年賽季結束後即將退休的傳奇打者，朱育賢在賽後受訪時也坦言，這項紀錄能在林智勝面前完成，意義非凡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「其實賽季一開始打擊比較不順，後面慢慢調整改善，能在前輩職業生涯最後一年完成這項紀錄真的很開心，」朱育賢說道，「前輩在我低潮的時候都會給我很多鼓勵與幫助，今天在他面前完成這個紀錄，與有榮焉，他也有跟我說聲『恭喜』。」

此外朱育賢也提到，近期球隊戰績膠著，每一場勝利都至關重要，他希望自己能維持穩定表現，幫助球隊持續向前推進。

除了個人成就，朱育賢也提及陳子豪此戰在第4局的關鍵陽春砲，幫助球隊破蛋，對此他表示：「子豪那支全壘打非常關鍵，因為前幾局戰況蠻拉鋸的，打開之後整體氣勢就拉上來，後續也造成對方投手壓力。」

「我覺得他這段時間承受了不小壓力，希望這一轟能幫他找回手感，他的甦醒對球隊真的很重要。」朱育賢最後說。

關鍵字： 中華職棒味全龍樂天桃猿朱育賢

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

快訊／中華女子拔河隊世運會摘金！史無前例「6連霸」稱霸世界

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

中信盃黑豹旗／育民打者罵粗話　被趕出場罰8000元

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

固定一條龍打線拿3勝1敗　葉總看見優點：沿用機會高

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

熱門新聞

妹妹陷入金錢糾紛　岳東華三兄弟發布聯合聲明

鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」遭釋出　韓媒憂競爭力危機

日本28歲前拳王浦川大將手術後不治　「同日同場地」兩拳手喪命

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

快訊／大谷翔平連3季第40轟、創隊史最速　距離國聯榜首僅差1轟

中華男籃慘輸紐西蘭40分　亞洲盃8強附加賽再碰約旦「命運對決」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1妹妹金錢糾紛　岳東華三兄弟聲明

2鄧愷威大聯盟首勝、韓國「超級新秀」釋出　韓媒憂競爭力危機

3日本「同日同場地」兩職業拳手喪命

4大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

5快訊／大谷翔平炸裂第40轟創隊史紀錄

最新新聞

1葉君璋透露曹祐齊輪值計畫

2曹祐齊相隔34天重返先發展現壓制力！

3朱育賢連十季雙位數全壘打締新猷

4味全龍6比2擊敗樂天奪連勝

5桃猿大巨蛋主場軍公教送票活動變賣半票　球團回應了

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

王威晨再見安打嗨翻天　8／8中信9局下逆轉勝富邦

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366