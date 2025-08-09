林政華爆發8轟全隊最多　林立精闢分析不意外

▲中職林政華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿林政華變身「恐怖9棒」，今年打出生涯年，從0轟到8轟，全壘打數超越林立，暫居全隊最多。林立分享自身經驗，也不意外他如今有耀眼的成績。

「他厲害啊！」林立先是盛讚後輩，接著認真分析，「因為他是具備腳程的選手，一直灌輸他擊球要確實，打全壘打不是他能打就打，要先有好的擊球，將球打得強勁，球才會飛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林政華目前打擊率為.291，OPS為.854，OPS+145在規定打席數名列全隊第一，8轟全隊最多。林立指出，「他今年擊球率跟以往比起來較高，也更確實。他今年打成這樣不意外，因為揮棒本身快且較短，內角直球，時機點與節奏對了，就出去了。他是我們球隊擊球率高的左打，會打出全壘打，也是肯定的。」

至於面對長期賽季的疲勞感，林政華也向林立請益過。林立透露，「其實就是透過自身經驗分享，告訴他應該以什麼心態來面對，讓他在身體疲勞時，心理上不要太不安定，經歷過就知道如何調整。」

談到林承飛傷後復出也繳出不錯的成績，連續 18 場安打直到前一場才中斷。林立說，「阿飛之前狀況不好，上上下下，因為馬傑森而守備位置改變，換來換去不知道定位。提醒他遇到競爭對手不需畏懼，先把自己準備好。當機會來的時候，才有機會應對。這次他受傷回來，加上馬傑森狀況較不佳，發揮打擊實力，就能一直下場。」

桃猿建立起傳承經驗的文化，林政華與林承飛今年受訪時都提到林立給予的建議並協助調整。林立謙稱自己其實沒有說什麼，「打球要先有效擊球，才能打到中線，把球打得強勁，就能對守備產生破壞性，這些都息息相關。」