運動雲

>

林政華爆發8轟全隊最多　林立精闢分析不意外

▲▼中職林政華。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林政華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿林政華變身「恐怖9棒」，今年打出生涯年，從0轟到8轟，全壘打數超越林立，暫居全隊最多。林立分享自身經驗，也不意外他如今有耀眼的成績。

「他厲害啊！」林立先是盛讚後輩，接著認真分析，「因為他是具備腳程的選手，一直灌輸他擊球要確實，打全壘打不是他能打就打，要先有好的擊球，將球打得強勁，球才會飛。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林政華目前打擊率為.291，OPS為.854，OPS+145在規定打席數名列全隊第一，8轟全隊最多。林立指出，「他今年擊球率跟以往比起來較高，也更確實。他今年打成這樣不意外，因為揮棒本身快且較短，內角直球，時機點與節奏對了，就出去了。他是我們球隊擊球率高的左打，會打出全壘打，也是肯定的。」

至於面對長期賽季的疲勞感，林政華也向林立請益過。林立透露，「其實就是透過自身經驗分享，告訴他應該以什麼心態來面對，讓他在身體疲勞時，心理上不要太不安定，經歷過就知道如何調整。」

談到林承飛傷後復出也繳出不錯的成績，連續 18 場安打直到前一場才中斷。林立說，「阿飛之前狀況不好，上上下下，因為馬傑森而守備位置改變，換來換去不知道定位。提醒他遇到競爭對手不需畏懼，先把自己準備好。當機會來的時候，才有機會應對。這次他受傷回來，加上馬傑森狀況較不佳，發揮打擊實力，就能一直下場。」

桃猿建立起傳承經驗的文化，林政華與林承飛今年受訪時都提到林立給予的建議並協助調整。林立謙稱自己其實沒有說什麼，「打球要先有效擊球，才能打到中線，把球打得強勁，就能對守備產生破壞性，這些都息息相關。」

關鍵字： 中職林政華全壘打OPS打擊率

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

孫易磊11日迎生涯首先發 新庄喊話：好久不見，交給你了！

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

台鋼雄鷹Thank You石萬金！感性告別隊友　那瑪夏報到隨隊

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

林盛恩1A初登板繳完美內容　4局無安打封鎖對手

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

杜蘭特恐錯失36.4億頂薪續約！　火箭球團策略曝光

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門新聞

鄧愷威後援5局無失分！助巨人5：0完封國民奪大聯盟生涯首勝

日本拳壇連2年悲劇！28歲神足茂利挑戰現任拳王後搶救6天不治

大谷翔平讓賽揚名投羨慕了：這不公平吧！獲讚「棒球界喬丹」

鄧愷威享受啤酒浴笑喊：眼睛張不開很臭！教頭揭好投關鍵

2163天的等待！鄧愷威的首勝　終結台灣投手近6年大聯盟勝投荒

快訊／中華男籃睽違12年再拚亞洲盃8強　晉級兩大條件一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

228歲神足茂利挑戰拳王搶救不治

3大谷翔平讓賽揚名投嫉妒：不公平！

4鄧愷威啤酒浴喊超臭　教頭揭好投關鍵

5鄧愷威大聯盟首勝　台灣近6年再開胡

最新新聞

1神獸對決！克蕭生涯218勝追平薛茲爾

2菅野高優質先發　捕手： 絕對信賴

3千賀滉大坦言「無法撐到比賽後段」

4大谷6月後首度猛打　8月打擊率0.444

5林政華8轟全隊最多　林立不意外

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林智平扛大巨蛋首轟笑稱：可能外野空調沒開　食安風波未擾軍心

【I人版生日快樂歌】李多慧見粉絲幫慶生超害羞XD

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366