吳念庭再扮英雄痛擊「流浪獅」　台鋼7局灌4分逆轉勝！

▲▼吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹今晚在澄清湖球場上演驚奇逆轉秀，7局上強攻4分，最終以4比3逆轉擊敗統一7-ELEVEn獅隊，讓近期持續以異地主場作戰的「流浪獅」吞下四連敗。關鍵時刻，吳念庭擊出帶有2分打點的致勝安打，再次展現「得點圈之鬼」的價值。

中職賽前突然公告，統一原訂推出洋投飛力獅先發對戰台鋼，球團於下午4時臨時通報，飛力獅因感冒不適無法登板，改由胡智爲臨時頂上先發。

由於洋投梅賽斯日前已確定轉戰韓職，獅隊輪值出現缺口，教練團近期採「雙先發」戰術因應，原本規劃胡智爲於中段接手，此戰直接被推上火線，他也不負重任，主投4局被敲3安、無四死球、送出3次三振，未失任何分數，成功穩住局面。

台南球場屋頂整修的狀況下，統一今晚主場移至澄清湖，持續以異地作戰。開局氣勢不俗，3局下靠陳重羽、林泓弦安打，邱智呈敲出適時二壘安打先馳得點，隨後對方暴投送回第2分；5局下林佳緯補上一擊，再添第3分，取得3比0領先。

胡智爲退場後，李軍中繼表現穩定，5局三上三下，6局2出局時投出觸身球打中魔鷹，提前退場，由紀慶然代跑，鍾允華隨後接手，以三振化解危機。

關鍵7局上，台鋼展開反攻，王柏融敲二壘安打、張肇元保送後，曾昱磬打出左外野不規則飛球形成安打帶回1分。接著

高塩將樹登板連續保送王博玄與曾子祐擠回第2分，吳念庭補上一支2分打點安打，台鋼一口氣灌進4分反超。

吳念庭本季在得點圈60打數敲出26安、攻下28分，打擊率高達0.433，是台鋼最穩定的關鍵打者之一。

台鋼先發吉田一將主投6局被敲7安失3分，雖前段落後，但靠隊友火力逆襲奪下勝投。許育銘、陳柏清各投1局壓制獅隊反撲。

終結者林詩翔9局登板，儘管王柏融出現失誤讓對手上壘，他隨即穩住陣腳，完成飛球出局收尾。林詩翔收下本季第19次救援成功，穩居全聯盟救援王榜首。

