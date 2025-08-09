運動雲

小柯瑞自爆被格林嗆「你知道聯盟每一隊」　哥哥還在旁邊

記者游郁香／綜合報導

小柯瑞（Seth Curry）生涯效力過9支球隊，外界高度關注勇士是否會成為他第10個東家，這位34歲資深射手近日在播客節目上回憶一次與哥哥隊友、灣區核心悍將格林（Draymond Green）的尷尬互動，對方在場上質問他，「你講什麼？你是個浪人球員，全聯盟每支球隊你都去過。」

小柯瑞首次出現在NBA賽場上是在2013-14賽季，但直到2016-17賽季在獨行俠，他才成為主要輪替球員，該季繳出場均得分12.8分，三分球命中率42.5%。雖然他的成就無法與哥哥柯瑞（Stephen Curry）相比，但他的生涯三分命中率排在NBA歷史第7位，勝過了哥哥。

▲▼柯瑞兄弟。（圖／達志影像／美聯社）

▲今夏傳出柯瑞兄弟有望在勇士聯手。（圖／達志影像／美聯社）

今夏傳出「咖哩親兄弟」有可能在灣區聯手，引起熱議。不過小柯瑞近日在節目上自爆一段與哥哥隊友格林有關的尷尬回憶。某場對戰勇士的比賽，一次他打成「2+1」走上罰球線時，格林當面嗆聲，「你講什麼？你就是個流浪球員，全聯盟每支球隊你都去過。」

小柯瑞說，「Stephen就在那裡，當時有些尷尬，但這對我來說是一枚榮譽勳章。」他表示，雖在NBA輾轉待過多隊，但這也是許多球員面臨的現實，「你知道有多少人只待過兩隊就被淘汰出聯盟了嗎？」他認為自己能在多支球隊之間轉戰，依然能站穩腳步，已是一項成就。

格林在場上噴小柯瑞垃圾話並不令人意外，不過兩人未來很可能會成為隊友。有報導指出，勇士有意延攬「咖哩親弟」，屆時他們有機會一起笑談那次尷尬的互動。

▲黃蜂宣布裁掉小柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼小柯瑞最近自爆曾在場上被格林噴垃圾話，哥哥還在旁邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼柯瑞兄弟。（圖／達志影像／美聯社）

籃球NBA金州勇士Seth CurryDraymond Green

