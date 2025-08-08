林智平代打3分彈！林政華致勝轟　猿4比3擊退味全

▲林智平。（圖／樂天桃猿提供）



記者王真魚／台北報導

樂天桃猿今晚在台北大巨蛋迎戰味全龍，開局一度陷入0比3落後，靠著林智平7局下關鍵代打的3分砲追平戰局，林政華8局下補上一發陽春砲，幫助桃猿最終以4比3逆轉獲勝，在主場上演精采翻盤戲碼。

味全龍本場氣勢先馳得點，4局上朱育賢敲安上壘後，陳子豪掃出二壘長打送回1分，隨後劉基鴻適時安打再添1分。6局上，陳子豪再度擊出二壘長打，並靠劉基鴻安打跑回第3分。

值得一提的是，這是陳子豪轉隊至味全龍後，首次在單場比賽中擊出雙長打，展現穩定火力輸出。

樂天前6局遭到壓制，面對味全先發艾璞樂僅敲出2支安打。然而7局下戰局風雲變色，1出局後林泓育敲安、梁家榮獲保送，雖然余德龍遭三振，但林智平此時代打建功，扛出本季第2轟，這也是他生涯首轟出現在大巨蛋，更是第4度代打開轟，一棒追平戰局，獲選單場MVP。

8局下，味全換投林子昱，林政華上場隨即敲出本季第8轟，連兩戰開轟，成功超越林立，成為隊內全壘打王，也一棒定江山，將比數改寫為4比3，並成為致勝分。

曾仁和主投5.1局被敲8支安打，失掉3分，多虧牛棚相繼守成，莊昕諺後援1.2局無失分，朱承洋8局登板，陳冠宇9局關門，再見三振守住一分差。

樂天桃猿拿下3連勝，近期風波之中於大巨蛋打出氣勢，贏得重要一勝，為周末主場三連戰開出紅盤。