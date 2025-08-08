運動雲

>

樂天球員餐爆爭議　領隊今向全隊致歉：從未為省預算犧牲營養

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿近期爆發球員餐食食安爭議，引發外界關注。領隊牧野杏輝昨天隨同桃園市長張善政自日本訪問樂天金鷲球團，今天返台隨即出面說明此事，針對選手、教練團與球迷致上歉意，強調球隊從未忽視選手營養，也否認為省預算而降低餐食品質的說法。

▲▼ 牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

▲樂天桃猿領隊牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

牧野杏輝表示，賽前已特地召集選手表達歉意，「對於讓大家擔心，甚至吃到這樣的食物，我們感到非常抱歉。外界報導說球隊不重視選手的營養與身體打造，這絕非事實，我們最重視的就是選手的營養攝取與身體調整能力。」

外界質疑預算不足可能導致食材品質不佳，牧野嚴正否認，「這跟預算無關，我們的立場一直是，即使在有限預算內，也絕不會妥協於提供營養價值的理念。」他強調，若預算真的不足，會優先調整預算來因應，從未因為節省成本犧牲品質。

針對此次事件，球隊已主動配合市府與衛生局等單位的調查，也收到球員工會與聯盟的關切，正全面檢討並協助制度改善。牧野表示，若有必要，公司內部也會進行組織調整、建立更完善的檢查與監督機制。

牧野也證實，目前原本配合的餐食廠商已停止合作，球團正在尋找更嚴謹的業者接手，「在這段期間會以外叫餐食為主，但我們也會要求業者全程配合，從食品製作、運送過程到餐廳端的環境，都要有清楚檢核機制，確保食安無虞。」據了解，桃猿今天中午吃梁社漢排骨。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

統一獅臨時換將！飛力獅感冒不適　胡智爲頂替先發

統一獅臨時換將！飛力獅感冒不適　胡智爲頂替先發

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

控球全面崩盤！　林昱珉僅投3.1局6保送挨兩轟失6分、防禦率破7

控球全面崩盤！　林昱珉僅投3.1局6保送挨兩轟失6分、防禦率破7

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

快訊／轟22分賽後被藥檢　林庭謙談2連勝：團隊溝通執行還要更好

快訊／轟22分賽後被藥檢　林庭謙談2連勝：團隊溝通執行還要更好

快訊／中華隊本屆世運會首面獎牌出爐　劉菖閔武術項目奪銅牌

快訊／中華隊本屆世運會首面獎牌出爐　劉菖閔武術項目奪銅牌

庫明加換吉迪？勇士有意延攬公牛全能後衛　雙方早有淵源

庫明加換吉迪？勇士有意延攬公牛全能後衛　雙方早有淵源

大谷翔平生涯1000安落點出爐！官網曝落點圖　全壘打比例驚人高

大谷翔平生涯1000安落點出爐！官網曝落點圖　全壘打比例驚人高

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

熱門新聞

統一獅臨時換將！飛力獅感冒不適　胡智爲頂替先發

戴維斯未來3年比唐西奇多賺7.4億　美媒：獨行俠是他的球隊

續任先發！鄧愷威主場迎戰國民　美媒不看好撐完4局

控球全面崩盤！　林昱珉僅投3.1局6保送挨兩轟失6分、防禦率破7

快訊／中華男籃又贏了　林庭謙轟22分領軍亞洲盃2連勝

初對決柯瑞「搶到球很得意」秒悲劇　勇士新星大讚咖哩為人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅臨時換將！飛力獅感冒不適

2AD未來3年比唐西奇多賺7.4億

3巨人主場迎戰國民　鄧愷威續任先發！

4林昱珉3.1局6保送失6分

5林庭謙轟22分　中華男籃亞洲盃2連勝

最新新聞

1沈鈺傑盼赴海外進修　協助投手養成

2中華隊世運會首獎牌　劉菖閔武術奪銅

3統一發票盃路跑　抽機票、iPhone

4霸鉧德下二軍、古久保首曝原因

5Fubon Angels mini 12日全員到齊

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林政華轟出多項「第一次」！賽後開唱了　上次就知道燈光有在閃

食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

【兄弟鬩牆】邊荷律搶東海、銀赫親筆簽名和小翔大打出手？！

墨西哥超養眼猛男啦啦隊　網見壯碩身材：引進台灣

暴傳掉分後用安打彌補　張政禹：對不起投手！

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

趙露思拒接直播帶貨 「不想跟公司分錢」

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

【20樓層高】桃園移工詭掛高壓電線亡！　特搜隊搏命攀塔搬運

沈玉琳罹血癌 楊繡惠擔心：好像滿嚴重
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366