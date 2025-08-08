樂天球員餐爆爭議　領隊今向全隊致歉：從未為省預算犧牲營養

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿近期爆發球員餐食食安爭議，引發外界關注。領隊牧野杏輝昨天隨同桃園市長張善政自日本訪問樂天金鷲球團，今天返台隨即出面說明此事，針對選手、教練團與球迷致上歉意，強調球隊從未忽視選手營養，也否認為省預算而降低餐食品質的說法。

▲樂天桃猿領隊牧野幸輝 。（圖／記者王真魚攝）

牧野杏輝表示，賽前已特地召集選手表達歉意，「對於讓大家擔心，甚至吃到這樣的食物，我們感到非常抱歉。外界報導說球隊不重視選手的營養與身體打造，這絕非事實，我們最重視的就是選手的營養攝取與身體調整能力。」

外界質疑預算不足可能導致食材品質不佳，牧野嚴正否認，「這跟預算無關，我們的立場一直是，即使在有限預算內，也絕不會妥協於提供營養價值的理念。」他強調，若預算真的不足，會優先調整預算來因應，從未因為節省成本犧牲品質。

針對此次事件，球隊已主動配合市府與衛生局等單位的調查，也收到球員工會與聯盟的關切，正全面檢討並協助制度改善。牧野表示，若有必要，公司內部也會進行組織調整、建立更完善的檢查與監督機制。

牧野也證實，目前原本配合的餐食廠商已停止合作，球團正在尋找更嚴謹的業者接手，「在這段期間會以外叫餐食為主，但我們也會要求業者全程配合，從食品製作、運送過程到餐廳端的環境，都要有清楚檢核機制，確保食安無虞。」據了解，桃猿今天中午吃梁社漢排骨。

