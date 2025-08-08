運動雲

佐佐木朗希傷後轉為中繼投手？　道奇未來先發輪換仍未確定

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

本季大聯盟開幕前，佐佐木朗希被視為最受矚目的新人之一，憑藉著出色的速球和前景被譽為新人王的候選人之一，並且成為道奇期待新星；然而23歲的他在適應大聯盟環境時，卻面臨控球不穩的問題，且速球威力也未達預期，最終8場比賽佐佐木朗希僅取得1勝，防禦率高達4.72，這與外界對他的期待存在不小的落差。

佐佐木朗希的困境並不僅僅來自投球表現，5月中旬，他因右肩撞擊症候群被迫進入傷兵名單，開始進行復健；自那時以來，佐佐木已經進入第3個月的康復期，目前目標是爭取於本月下旬重返大聯盟。

在復健過程中，佐佐木似乎對未來充滿信心，他在台灣時間6月6日久違接受媒體的訪問，並表示自己在健康方面已有顯著改善，並強調目前專注於技術調整。

「健康狀況已經好多了，沒有任何不安或疼痛，」佐佐木在受訪時表示，右肩的狀況已經完全得到控制，並將重心放在技術的提升上，他進一步解釋說：「現在我已經知道為何會痛，接下來的工作是把這些經驗融入投球動作，從那時起我的狀況逐漸好轉。」

除了修復肩膀問題，佐佐木朗希也表示他開始學習一種全新的球種，兩縫線速球。這項新球種的引入將使他擁有更多的投球選項，對未來的投球風格和變化將大有幫助，他說：「如果能掌握這顆球，投球的選擇將會更多樣，這對我的投球生涯大有裨益。」

儘管佐佐木朗希的健康狀況已有所回升，但他的角色在道奇隊中的未來仍未完全確定，道奇隊的先發投手陣容經歷了春季賽的傷病風波，當時可依賴的先發投手只有山本由伸；然而隨著克蕭（Clayton Kershaw）於5月復出並持續展現穩定表現，並且葛拉斯諾和史奈爾等王牌投手也相繼回歸，這使得道奇隊的先發輪換變得更加擁擠。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）在訪問中也表達了對佐佐木未來角色的擔憂，他表示：「目前我們仍然將他視為先發投手，但由於先發輪換的情況仍不明朗，我們會繼續進行調整，並觀察狀況。」

羅伯斯強調，即使佐佐木的表現回升，若有需要調整的地方，也會根據情況進行調整，「如果必須做出變動，我們會在那時再做決定。」

關鍵字： 洛杉磯道奇佐佐木朗希

