高爾夫當興趣？　胡金龍笑談未來規劃：當職業太累啦

▲統一 7-ELEVEN獅胡金龍榮耀引退記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中職傳奇球星胡金龍引退記者會今（7日）在台北國泰萬怡酒店舉行，回顧自己職業生涯一路走來的心路歷程，胡金龍受訪中表示，這段旅程並非單打獨鬥，感謝過去曾經在基層教練和貴人們的引領下，才能夠站在今天的位置；他深深感激球迷們的支持，正是他們默默在場外的加油，讓他能夠在場上奮力拼搏至今。

在引退記者會現場，胡金龍特別感謝支持他的家人，尤其是太太的無私奉獻，「作為職業球員，家人的付出是最不容易的，他們替我打理家裡的一切，讓我能夠無後顧之憂地專心於比賽。」

談到職業生涯中的低潮時期，胡金龍坦言，正是來自家人和球迷的支持，成為他堅持到底的動力，「不管成績好壞，都是向前看，不能因為一時的低潮或表現不佳就放棄。」

今年球季結束退役後，胡金龍透露自己對高爾夫球有濃厚的興趣，並計劃將其作為退休後的主要興趣，「高爾夫是一項能夠調適身心的運動，對我來說，這是一個放鬆和享受的方式，」雖然台灣的高爾夫比賽相對較少，但胡金龍依然計劃以興趣為主，讓自己在退役後的生活更加豐富多彩。

對於未來的生活，胡金龍最後提及將會有更多時間陪伴家人，尤其是自己的孩子，「之前長期在外奮戰遠離家人，現在決定退役，主要是希望能夠多花時間和他們在一起。」

在成為爸爸之後，胡金龍也笑說：「要生得早一點，因為顧小孩真的需要體力。」

至於是否會轉型成為職棒教練，胡金龍則表達開放的態度，「目前還是以幫助球隊衝刺季後賽為主，未來如果球團有安排，我也會考慮，但當前重點仍然在於比賽。」