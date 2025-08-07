大谷翔平轟2分砲、飆8次三振　締百年紀錄仍吞敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大谷翔平今（7）日展現投打二刀流的歷史級表現，不僅主投4局、失1分、送出8次三振，還在3局下敲出2分砲，寫下自1920年以來從未出現過的紀錄。然而，洛杉磯道奇最終仍以3比5吞敗，無法將大谷的精采演出轉化為勝利。

大谷此戰主投4局，被敲2安、僅失1分，沒有投出任何保送，並在第4局完成3上3下、用連續3次三振精采收尾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Shohei Ohtani strikes out the side in the 4th inning!



He's up to 8 Ks on the day pic.twitter.com/esQH9Q28hc — MLB (@MLB) August 6, 2025

在打擊端，他也在3局下掃出2分砲，幫助球隊反超比分，一肩扛起道奇攻守。

Shohei Ohtani goes yard for career hit No. 1,000! pic.twitter.com/c6I2pGSuip — MLB (@MLB) August 6, 2025

根據《OptaSTATS》指出，大谷成為大聯盟自1920年起，打點成為正式統計數據以來，首位單場擊出全壘打、投出至少8次三振、打點多於失分、保送多於投出保送的選手，創下百年來首見的成就。

然而，隨著大谷退場後，道奇牛棚無力守成，弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）、維西亞（Alex Vesia）、史都華（Brock Stewart）各自失分，導致聖路易紅雀最終逆轉比數並鎖定勝局。