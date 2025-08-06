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食安風波、燈閃、球彈到壘包...古久保：很長的一天啊！

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（6）日在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，終場4比2勝出，場邊卻插曲不斷。3局下，本壘後方球場大燈持續閃爍，導致比賽中斷約10分鐘。賽後總教練古久保健二坦言，「真的從沒遇過這種狀況，燈一直閃，真的是很長的一天。」

▲桃園球場燈光異常 。（圖／截自CPBL.TV）

▲桃園球場燈光異常 。（圖／截自CPBL.TV）

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古久保表示，當時裁判有詢問是否可以在調暗燈光的情況下繼續比賽，「雖然亮度有稍微降低，但那個區域的燈還是有一直閃。」

他坦言過往從未遇過這樣的情形，「選手們是沒有特別反映被影響，但這種狀況真的不好處理。如果對方選手有反映，我們要想辦法處理後續，這部分教練其實也沒辦法調整什麼。」

除了燈光問題，球隊最終仍專注於比賽節奏。先發投手林子崴投球表現穩定，古久保給予高度肯定，「今天真的投得非常漂亮，控球也很不錯，整體內容很好。」

談到7局上換投策略，獅隊展開反攻，古久保安排王志煊登板，儘管面對危機，仍讓他留在場上。對此古久保解釋，「因為都是一連串的左打，就是相信他能解決這一局，這是他的工作，他本身是特殊的側投，希望能發揮他這個特長壓制打者。」

桃猿今天狀況連連，賽前先爆出食安疑慮，比賽中又遭遇燈光異常閃爍，尾聲更出現滾地球打中壘包意外彈跳、變成安打的不利情況。總教練古久保健二無奈表示，比賽有時就是會遇到各種突發狀況，「今天真的是很長的一天啊，也很感謝選手們的努力。」

關鍵字： 桃猿比賽中斷燈光問題球隊努力突發狀況影音

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