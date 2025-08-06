燈光異常照打！林政華致勝3分砲　桃猿 4：2 統一獅

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今（6）日在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，雙方一度因燈光異常中斷比賽，但最後兩方就在閃爍下恢復賽事。林政華6局下轟出關鍵三分砲，助隊突破僵局，也成為致勝一擊，最終桃猿以4比2擊退統一，收下主場二連勝。

比賽3局下發生插曲，當時桃猿展開攻勢，陳晨威、林立連續敲出安打，1出局後林泓育獲得保送，形成滿壘。正當戰況緊張之際，獅隊總教練林岳平突然上場，向裁判反映本壘後方球場燈光不穩問題。

從現場畫面可見，該區燈光不斷閃爍，裁判三度集合討論，賽事也因此暫停約10分鐘。中斷期間，聯盟透過廣播宣布，因燈光異常導致比賽暫停，相關單位已著手處理。儘管燈光問題未完全排除，比賽隨後仍恢復進行。

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蒙德茲回穩後連續解決2人，只讓梁家榮敲出高飛犧牲打，失掉1分，不過這一分也讓猿隊追平比數。

兩隊在前5局互有攻守，但始終僵持在1比1平手。比賽進入6局下，桃猿2出局後再度發動攻勢，宋嘉翔擊出安打，李勛傑選到保送後，林政華挺身而出，一棒將球轟出全壘打牆外，帶有三分打點，本季第7轟出爐，也將蒙德茲打退場，桃猿成功拉開比分，以4比1取得領先。

統一在7局上試圖反撲，王志煊在一出局、一壘有人的情況下登板，面對滿壘危機，他在2出局後雖被邱智呈與林安可擊出安打失1分，並保送蘇智傑形成滿壘，但最終讓潘傑楷打出內野飛球出局，成功止血。

9局上，陳冠宇關門，2出局一壘有人對決林安可，纏鬥至滿球數擊出三壘邊線滾地球，剛好打到壘包成為幸運安打，跑者衝到三壘，猿隊提出挑戰仍維持原判。下一棒蘇智傑，陳冠宇很快取得2好球領先，最後投出三振，守住勝果。

林子崴主投5局被敲5安僅失1分，另有3次三振，沒有任何保送。蒙德茲先發5.2局失4分吞敗。



▲林政華 。（圖／樂天桃猿提供）