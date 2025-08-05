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鎖定的洋將被台鋼簽走？林岳平：我們有4、5個在看

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅在洋投梅賽斯遭挖角、衛蘭德退休後，持續尋找新戰力，今傳出鎖定的洋將已經和台鋼雄鷹達成共識，獅隊總教練林岳平顯得淡定，直言球團不只針對一位，「我們同時有4、5個在看。」

獅隊陣中目前只剩3洋投飛力獅、布雷克、蒙德茲，球團積極尋找新人選。

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稍早傳出，鎖定的人選包括前大聯盟教士右投拉梅特（Dinelson Lamet ，暫譯），不過他已由台鋼雄鷹簽下。

餅總證實，拉梅特確實有在名單中，另外球迷挖出的巴拉賈 (Caleb Baragar，暫譯)，也有在看。

巴拉賈2016年被舊金山巨人隊選中展開職業生涯。他於2020年登上大聯盟，為巨人效力兩個賽季，累積49場出賽、5勝1敗、防禦率2.78。生涯至今累積8個小聯盟球季，橫跨巨人、守護者與雙城體系；今年轉戰墨西哥聯盟Tijuana Toros，延續職棒生涯，出賽11場，累計42.2局，防禦率3.59。

林岳平透露，現階段找尋人選不是針對一個，且幾乎都沒亞洲經驗，「目前是有4、5個在看，我都有看過影片，至於交涉結果，由球團決定。」

他進一步指出，本周末以前會有好消息，「在最後程序這一環節，我是沒有太積極在問，但應該快了，由球團這邊宣布。」

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