詹皇對唐西奇續約態度曝！動向仍有懸念　布朗尼被警告不該缺席

▲詹姆斯透過FaceTime親自恭賀唐西奇續約。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）未親自出席唐西奇（Luka Doncic）的續約記者會，引起熱議。《ESPN》披露，他非常支持唐西奇，雖無法到場，但打了視訊電話祝賀，兩人彼此尊重，不過詹皇在洛城的未來仍有懸念。值得一提的是，跟著老爸一起缺席的布朗尼（Bronny James），收到了名嘴的「警告」。

唐西奇上周正式與湖人簽下3年1.65億美元的延長合約，墨水都還沒乾，他的手機就響了，來電者正是過去7季湖人的門面詹姆斯。這通電話再次展現詹皇對唐西奇的支持。自今年2月湖人「震撼交易」來這位26歲超級球星後，詹皇便持續表達欣賞之情，據《ESPN》報導，兩人私下互動亦相當良好。

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▲湖人續約唐西奇3年，正式開啟新篇章。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯早在2月就曾公開表示，「唐西奇一直是我最喜歡的球員之一。」在季後賽遭淘汰後，他更公開喊話，「我希望他長留洛杉磯，湖人球迷他X的超愛他，整個洛杉磯都接納他了。我們愛他，無論是當隊友還是兄弟。但最終這得看他自己的選擇。X的，我也不會再打太久了。」

相較於對唐西奇堅定的支持，詹姆斯在湖人的未來，情況就沒那麼明朗。《ESPN》的最新報導指出，詹皇依然渴望再奪一冠，仍密切關注湖人今夏的各項補強動作。

▲布朗尼被點名應出席記者會，展現對隊友的支持。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，詹姆斯的大兒子布朗尼也缺席唐西奇的續約記者會，他因此遭名嘴派翠克（Dan Patrick）點名警告，「我覺得最該出現的人就是他兒子布朗尼，如果你想在詹皇退休後繼續留在湖人，那你得展現出團隊精神。你是陣中邊緣球員，更應該出席，表現出支持。」

他進一步補充，「那種感覺就像是『我爸是詹姆斯，我們放假去了』，但這時你應該告訴爸爸：『這是我的球隊，那是我的隊友。』」不過部分評論認為，季外期間球員行程繁忙，湖人主力之一里夫斯（Austin Reaves）也因個人代言活動未出席，外界應給予理解。